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В оренбургском Ясном газифицирован строящийся микрорайон - РИА Новости, 17.11.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
13:57 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/yasnyy-1910080558.html
В оренбургском Ясном газифицирован строящийся микрорайон
В оренбургском Ясном газифицирован строящийся микрорайон - РИА Новости, 17.11.2023
В оренбургском Ясном газифицирован строящийся микрорайон
Специалисты АО "Газпром газораспределение Оренбург" завершили в городе Ясный строительство газопровода протяженностью 7,59 километра, спроектированного с учетом РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:57
2023-11-17T13:57
оренбургская область
оренбургская область
россия
денис паслер
газпром
владимир путин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты АО "Газпром газораспределение Оренбург" завершили в городе Ясный строительство газопровода протяженностью 7,59 километра, спроектированного с учетом обеспечения сетевым газом имеющихся домовладений и перспективного строительства в микрорайоне Семейном, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. "По актуализированной программе развития газоснабжения и газификации региона в 2023 году было запланировано построить 24 газопровода общей протяженностью 83 километра. 23 объекта уже приняты в эксплуатацию. Это позволило подключить новых потребителей и увеличить объемы газопотребления действующих клиентов", – сказал губернатор региона Денис Паслер. В Оренбургской области реализуется программа социальной догазификации. В настоящее время принято 8 728 заявок, по ним газ подведен до границ 5 496 земельных участков, выполнено 4 769 подключений. Действуют меры социальной поддержки льготных категорий оренбуржцев. По поручению президента России Владимира Путина в программу включены не только домовладения, но и социальные объекты. В Оренбуржье в перечне организаций, подлежащих социальной газификации в 2023 году, 37 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, восемь образовательных учреждений. На всех социальных объектах применяется комплексный подход – от монтажа сетей до сдачи и запуска объекта. Это позволяет оптимизировать затраты и сократить сроки подключения. Прием заявок на заключение договора на догазификацию и проведение работ внутри земельного участка осуществляется на портале Единого оператора газификации, портале "Госуслуги", в многофункциональных центрах и клиентских центрах "Газпром газораспределение Оренбург".
https://ria.ru/20230926/selo-1898712253.html
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оренбургская область, россия, денис паслер, газпром, владимир путин
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер, Газпром, Владимир Путин

В оренбургском Ясном газифицирован строящийся микрорайон

© Фото : Администрация муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской областиГород Ясный Оренбургской области
Город Ясный Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Администрация муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области
Город Ясный Оренбургской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты АО "Газпром газораспределение Оренбург" завершили в городе Ясный строительство газопровода протяженностью 7,59 километра, спроектированного с учетом обеспечения сетевым газом имеющихся домовладений и перспективного строительства в микрорайоне Семейном, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"По актуализированной программе развития газоснабжения и газификации региона в 2023 году было запланировано построить 24 газопровода общей протяженностью 83 километра. 23 объекта уже приняты в эксплуатацию. Это позволило подключить новых потребителей и увеличить объемы газопотребления действующих клиентов", – сказал губернатор региона Денис Паслер.
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В Оренбургской области реализуется программа социальной догазификации. В настоящее время принято 8 728 заявок, по ним газ подведен до границ 5 496 земельных участков, выполнено 4 769 подключений. Действуют меры социальной поддержки льготных категорий оренбуржцев.
По поручению президента России Владимира Путина в программу включены не только домовладения, но и социальные объекты. В Оренбуржье в перечне организаций, подлежащих социальной газификации в 2023 году, 37 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, восемь образовательных учреждений.
На всех социальных объектах применяется комплексный подход – от монтажа сетей до сдачи и запуска объекта. Это позволяет оптимизировать затраты и сократить сроки подключения.
Прием заявок на заключение договора на догазификацию и проведение работ внутри земельного участка осуществляется на портале Единого оператора газификации, портале "Госуслуги", в многофункциональных центрах и клиентских центрах "Газпром газораспределение Оренбург".
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Оренбургская областьОренбургская областьРоссияДенис ПаслерГазпромВладимир Путин
 
 
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