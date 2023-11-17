https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html
США заставили Японию забыть трагедию Хиросимы, заявила СВР России
США заставили Японию забыть трагедию Хиросимы, заявила СВР России - РИА Новости, 17.11.2023
США заставили Японию забыть трагедию Хиросимы, заявила СВР России
Вашингтон заставил Токио забыть о зловещей роли США в трагедии Хиросимы и Нагасаки, заявила в пятницу Служба внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:04
2023-11-17T11:04
2023-11-17T19:17
в мире
сша
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
япония
россия
атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вашингтон заставил Токио забыть о зловещей роли США в трагедии Хиросимы и Нагасаки, заявила в пятницу Служба внешней разведки (СВР) России.США — единственная в мире страна, применившая ядерное оружие против мирного населения двух японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года в качестве акта устрашения не только милитаристской Японии, которая и так была готова капитулировать, но и всего мира, поскольку на тот момент только Соединенные Штаты обладали ядерным потенциалом."Нынешние американские политики не только продолжают демонстрировать безответственное отношение к вопросам ядерной безопасности, но и в попытках навязывания своего представления о "правильном" миропорядке фактически заставили простых японцев отказаться от своей истории: даже в ходе церемоний в честь жертв бомбардировок японские власти давно не упоминают о зловещей роли США в трагедии Хиросимы и Нагасаски", — говорится в сообщении СВР.Однако настоящая история этого преступления хорошо известна не только в Японии. В СВР сообщили, что именно поэтому студенты Дипломатической академии МИД России решили перевести на японский язык и опубликовать в широком доступе музыкально-хореографический спектакль "Ядерный щит" детского ансамбля песни и пляски имени Локтева Московского городского дворца детского (юношеского) творчества. После завершения работы в ноябре спектакль будет выложен в интернет с целью транслирования простым японцам истории создания атомной бомбы, ядерного щита нашей страны, а также сопереживания жителей России атомным трагедиям в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года.
https://ria.ru/20231102/bombardirovka-1906866447.html
https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хиросима (префектура), нагасаки (город), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), япония, россия, атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки
В мире, США, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Япония, Россия, Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
США заставили Японию забыть трагедию Хиросимы, заявила СВР России
СВР: США заставили Японию забыть Хиросиму и Нагасаки, но Россия напомнит
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вашингтон заставил Токио забыть о зловещей роли США в трагедии Хиросимы и Нагасаки, заявила в пятницу Служба внешней разведки (СВР) России.
США — единственная в мире страна, применившая ядерное оружие против мирного населения двух японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года в качестве акта устрашения не только милитаристской Японии
, которая и так была готова капитулировать, но и всего мира, поскольку на тот момент только Соединенные Штаты обладали ядерным потенциалом.
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"Нынешние американские политики не только продолжают демонстрировать безответственное отношение к вопросам ядерной безопасности, но и в попытках навязывания своего представления о "правильном" миропорядке фактически заставили простых японцев отказаться от своей истории: даже в ходе церемоний в честь жертв бомбардировок японские власти давно не упоминают о зловещей роли США в трагедии Хиросимы и Нагасаски", — говорится в сообщении СВР.
Однако настоящая история этого преступления хорошо известна не только в Японии. В СВР сообщили, что именно поэтому студенты Дипломатической академии МИД России решили перевести на японский язык и опубликовать в широком доступе музыкально-хореографический спектакль "Ядерный щит" детского ансамбля песни и пляски имени Локтева Московского городского дворца детского (юношеского) творчества.
После завершения работы в ноябре спектакль будет выложен в интернет с целью транслирования простым японцам истории создания атомной бомбы, ядерного щита нашей страны, а также сопереживания жителей России атомным трагедиям в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года.
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