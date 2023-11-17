https://ria.ru/20231117/yaponiya-1909998323.html

Байден пригласил в США премьера Японии в качестве государственного гостя

Байден пригласил в США премьера Японии в качестве государственного гостя - РИА Новости, 17.11.2023

Байден пригласил в США премьера Японии в качестве государственного гостя

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам в Сан-Франциско, что президент США Джо Байден пригласил его приехать с официальным визитом в качестве... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:02

2023-11-17T08:02

2023-11-17T08:02

в мире

япония

сша

китай

джо байден

фумио кисида

хамас

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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам в Сан-Франциско, что президент США Джо Байден пригласил его приехать с официальным визитом в качестве государственного гостя, сообщило агентство Киодо. По данным агентства, Кисида сообщил об этом после двустороннего саммита с президентом США. Как сообщает МИД Японии, на встрече, которая продолжалась 15 минут на полях саммита АТЭС, стороны обсудили мировую и региональную повестку, а также взаимодействие в отношении Китая. "Лидеры по результатам состоявшегося саммита США и Китая договорились продолжать тесное сотрудничество в отношении проблем вокруг Китая, а также подтвердили важность сотрудничества с Китаем для решения общих задач", - говорится в документе, распространенном МИД Японии. Стороны обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке. "Премьер-министр Кисида заявил, что высоко оценивает лидерство президента Байдена и дипломатические усилия США, включая осуществление гуманитарных пауз в виду ситуации в Израиле и Палестине. Лидеры осудили террористические атаки ХАМАС и договорились продолжать работать вместе для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и для реализации двугосударственного решения", - говорится в сообщении МИД Японии. Как сообщает МИД Японии, стороны также договорились "продолжить жесткие санкции против России и твердую поддержку Украины".

https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909967841.html

https://ria.ru/20231105/smi-1907573086.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, китай, джо байден, фумио кисида, хамас