Байден пригласил в США премьера Японии в качестве государственного гостя
Байден пригласил в США премьера Японии Кисиду в качестве государственного гостя
© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам в Сан-Франциско, что президент США Джо Байден пригласил его приехать с официальным визитом в качестве государственного гостя, сообщило агентство Киодо.
По данным агентства, Кисида сообщил об этом после двустороннего саммита с президентом США.
Как сообщает МИД Японии, на встрече, которая продолжалась 15 минут на полях саммита АТЭС, стороны обсудили мировую и региональную повестку, а также взаимодействие в отношении Китая.
"Лидеры по результатам состоявшегося саммита США и Китая договорились продолжать тесное сотрудничество в отношении проблем вокруг Китая, а также подтвердили важность сотрудничества с Китаем для решения общих задач", - говорится в документе, распространенном МИД Японии.
Стороны обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке.
"Премьер-министр Кисида заявил, что высоко оценивает лидерство президента Байдена и дипломатические усилия США, включая осуществление гуманитарных пауз в виду ситуации в Израиле и Палестине. Лидеры осудили террористические атаки ХАМАС и договорились продолжать работать вместе для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и для реализации двугосударственного решения", - говорится в сообщении МИД Японии.
Как сообщает МИД Японии, стороны также договорились "продолжить жесткие санкции против России и твердую поддержку Украины".