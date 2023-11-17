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Байден пригласил в США премьера Японии в качестве государственного гостя - РИА Новости, 17.11.2023
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08:02 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/yaponiya-1909998323.html
Байден пригласил в США премьера Японии в качестве государственного гостя
Байден пригласил в США премьера Японии в качестве государственного гостя - РИА Новости, 17.11.2023
Байден пригласил в США премьера Японии в качестве государственного гостя
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам в Сан-Франциско, что президент США Джо Байден пригласил его приехать с официальным визитом в качестве... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:02
2023-11-17T08:02
в мире
япония
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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам в Сан-Франциско, что президент США Джо Байден пригласил его приехать с официальным визитом в качестве государственного гостя, сообщило агентство Киодо. По данным агентства, Кисида сообщил об этом после двустороннего саммита с президентом США. Как сообщает МИД Японии, на встрече, которая продолжалась 15 минут на полях саммита АТЭС, стороны обсудили мировую и региональную повестку, а также взаимодействие в отношении Китая. "Лидеры по результатам состоявшегося саммита США и Китая договорились продолжать тесное сотрудничество в отношении проблем вокруг Китая, а также подтвердили важность сотрудничества с Китаем для решения общих задач", - говорится в документе, распространенном МИД Японии. Стороны обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке. "Премьер-министр Кисида заявил, что высоко оценивает лидерство президента Байдена и дипломатические усилия США, включая осуществление гуманитарных пауз в виду ситуации в Израиле и Палестине. Лидеры осудили террористические атаки ХАМАС и договорились продолжать работать вместе для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и для реализации двугосударственного решения", - говорится в сообщении МИД Японии. Как сообщает МИД Японии, стороны также договорились "продолжить жесткие санкции против России и твердую поддержку Украины".
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в мире, япония, сша, китай, джо байден, фумио кисида, хамас
В мире, Япония, США, Китай, Джо Байден, Фумио Кисида, ХАМАС
Байден пригласил в США премьера Японии в качестве государственного гостя

Байден пригласил в США премьера Японии Кисиду в качестве государственного гостя

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам в Сан-Франциско, что президент США Джо Байден пригласил его приехать с официальным визитом в качестве государственного гостя, сообщило агентство Киодо.
По данным агентства, Кисида сообщил об этом после двустороннего саммита с президентом США.
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Как сообщает МИД Японии, на встрече, которая продолжалась 15 минут на полях саммита АТЭС, стороны обсудили мировую и региональную повестку, а также взаимодействие в отношении Китая.
"Лидеры по результатам состоявшегося саммита США и Китая договорились продолжать тесное сотрудничество в отношении проблем вокруг Китая, а также подтвердили важность сотрудничества с Китаем для решения общих задач", - говорится в документе, распространенном МИД Японии.
Стороны обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке.
"Премьер-министр Кисида заявил, что высоко оценивает лидерство президента Байдена и дипломатические усилия США, включая осуществление гуманитарных пауз в виду ситуации в Израиле и Палестине. Лидеры осудили террористические атаки ХАМАС и договорились продолжать работать вместе для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и для реализации двугосударственного решения", - говорится в сообщении МИД Японии.
Как сообщает МИД Японии, стороны также договорились "продолжить жесткие санкции против России и твердую поддержку Украины".
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В миреЯпонияСШАКитайДжо БайденФумио КисидаХАМАС
 
 
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