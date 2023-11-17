https://ria.ru/20231117/vystavka-forum-1910144832.html

Миллионный посетитель стенда Омской области на ВДНХ выиграет тур в регион

Миллионный посетитель стенда Омской области на ВДНХ выиграет тур в регион - РИА Новости, 17.11.2023

Миллионный посетитель стенда Омской области на ВДНХ выиграет тур в регион

Миллионный посетитель экспозиции Омской области на выставке-форуме "Россия" получит в подарок полную поездку в регион и возможность побывать в цехах завода... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:14

2023-11-17T17:14

2023-11-17T17:27

омская область

омская область

омск

виталий хоценко

роскосмос

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Миллионный посетитель экспозиции Омской области на выставке-форуме "Россия" получит в подарок полную поездку в регион и возможность побывать в цехах завода "Полет", заявил губернатор области Виталий Хоценко. Заявление прозвучало в рамках дня Омской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "На самом деле, мало кто видел и знает, как производится ракета "Ангара". Мы дадим возможность, чтобы этот человек мог посмотреть, увидеть. И помимо этого проведем полноценную экскурсию по нашему городу", - заявил Хоценко.Ракета "Ангара- А5", макет которой представлен на стенде области, полностью производится в Омске производственным предприятием "Полет", входящим в госкорпорацию "Роскосмос". "Мы гордимся этим изделием, и завод чувствует себя достойно. Мы набираем дополнительно людей, платится достойная заработная плата, все заказы выполняются в срок. Это наша гордость. К тому же слово "космос" для нас имеет особое значение. И наш стенд мы назвали "Омск. Ты просто космос!", - отметил Хоценко. Помимо достижений в космической сфере, все желающие могут ознакомиться с другими достижениями Омской области: танками Т-80, тяжелой огнеметной системой "Солнцепек", гражданской продукцией предприятий. "Мы привезли наши творческие коллективы, около 150 человек. Они работали в течение вчерашнего дня - Сибирского Федерального округа - и сегодня – в день Омской области – будут работать для россиян, показывать Омскую область, нашу культуру, наше творчество", - заявил губернатор. Глава региона добавил, что поддержать регион приехали и спортсмены – двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, легендарный боец ММА Александр Шлеменко, двукратный паралимпийский чемпион Александр Козюков и многие другие. "Сегодня наш сибирский левша Анатолий Коненко сделает в игольном ушке ракету "Ангара" в полный рост", - сообщил Хоценко. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231107/pyaterochka-1907895021.html

https://ria.ru/20230905/omsk-1894278780.html

омская область

омск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

омская область, омск, виталий хоценко, роскосмос, выставка-форум "россия"