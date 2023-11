https://ria.ru/20231117/vystavka-1910036560.html

Российские производители продуктов питания отправятся на выставку в Каир

2023-11-17T11:22

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Международная выставка продуктов питания и напитков Food Africa 2023 пройдет с 12 по 14 декабря в Каире, уже традиционно на ней российские производители будут представлены на национальной экспозиции под брендом Made in Russia, организатором экспозиции выступает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр. "В этом году бренд Made in Russia представят 19 отечественных производителей. Российская экспозиция будет расположена в павильоне №3 в Egypt International Exhibition Centre и станет одной из крупнейших на выставке - её площадь превысит 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. На экспозиции Made in Russia посетители смогут оценить разнообразные зерновые культуры, мясную и молочную продукцию, свежезамороженные карельские ягоды, кондитерские изделия, высококачественные рыбные консервы и другие продукты питания. Российские производители также представят на Food Africa оборудование и услуги для пищевой промышленности. РЭЦ организует для участников национальной экспозиции более 100 деловых встреч с потенциальными партнерами в формате b2b. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

