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ВСУ выпустили пять снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 17.11.2023
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09:32 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/vsu-1910011626.html
ВСУ выпустили пять снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили пять снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 17.11.2023
ВСУ выпустили пять снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили пять снарядов из гранатомета по селу Щетиновка в Белгородской районе, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:32
2023-11-17T09:32
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили пять снарядов из гранатомета по селу Щетиновка в Белгородской районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В пятницу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 16 ноября. В четверг украинские военные выпустили 5 снарядов по Белгородскому району. "В Белгородском районе из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 5 гранатометных выстрелов ВОГ-17", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
ВСУ выпустили пять снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили пять снарядов по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили пять снарядов из гранатомета по селу Щетиновка в Белгородской районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В пятницу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 16 ноября. В четверг украинские военные выпустили 5 снарядов по Белгородскому району.
«
"В Белгородском районе из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 5 гранатометных выстрелов ВОГ-17", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 ноября, 15:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.11.2023Посмотреть
 
Белгородский районВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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