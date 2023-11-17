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ВСУ выпустили пять снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили пять снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 17.11.2023

ВСУ выпустили пять снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили пять снарядов из гранатомета по селу Щетиновка в Белгородской районе, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:32

2023-11-17T09:32

2023-11-17T09:32

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили пять снарядов из гранатомета по селу Щетиновка в Белгородской районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В пятницу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 16 ноября. В четверг украинские военные выпустили 5 снарядов по Белгородскому району. "В Белгородском районе из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 5 гранатометных выстрелов ВОГ-17", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

белгородский район

белгородская область

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белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область