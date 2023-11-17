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СМИ: не все страны ЕС хотят обсуждать вступление Украины в блок - РИА Новости, 17.11.2023
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15:27 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/vstuplenie-1910104009.html
СМИ: не все страны ЕС хотят обсуждать вступление Украины в блок
СМИ: не все страны ЕС хотят обсуждать вступление Украины в блок - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ: не все страны ЕС хотят обсуждать вступление Украины в блок
Не все страны Евросоюза хотят обсуждать вступление Украины в блок, сообщает издание EUobserver со ссылкой на неназванного европейского дипломата. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:27
2023-11-17T15:27
в мире
украина
венгрия
германия
виктор орбан
евросоюз
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Не все страны Евросоюза хотят обсуждать вступление Украины в блок, сообщает издание EUobserver со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина "во всех отношениях" не готова к тому, чтобы начинать переговоры о членстве в ЕС. Он заявил, что начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС нельзя. "Безусловно, Австрия будет препятствовать (приглашению Украины в ЕС - ред.), но она будет прятаться за Венгрией… Несмотря на новую риторику, Франция в реальности не хочет (видеть - ред.) Украину в ЕС, а Германия ведет циничную игру", - приводит издание слова дипломата. Дипломат разъяснил изданию, что Германия под предлогом расширения ЕС хочет продвинуть изменения в нормы ЕС для более широкого применения голосования по принципу квалифицированного большинства. "Эти изменения дадут Берлину больше власти, но немцы в действительности не верят в то, что Украина присоединится", - заявил изданию дипломат. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html
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в мире, украина, венгрия, германия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Германия, Виктор Орбан, Евросоюз
СМИ: не все страны ЕС хотят обсуждать вступление Украины в блок

EUobserver: не все страны Евросоюза хотят обсуждать вступление Украины в блок

© AP Photo / Markus SchreiberСимволика ЕС
Символика ЕС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Символика ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Не все страны Евросоюза хотят обсуждать вступление Украины в блок, сообщает издание EUobserver со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина "во всех отношениях" не готова к тому, чтобы начинать переговоры о членстве в ЕС. Он заявил, что начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС нельзя.
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«
"Безусловно, Австрия будет препятствовать (приглашению Украины в ЕС - ред.), но она будет прятаться за Венгрией… Несмотря на новую риторику, Франция в реальности не хочет (видеть - ред.) Украину в ЕС, а Германия ведет циничную игру", - приводит издание слова дипломата.
Дипломат разъяснил изданию, что Германия под предлогом расширения ЕС хочет продвинуть изменения в нормы ЕС для более широкого применения голосования по принципу квалифицированного большинства.
«
"Эти изменения дадут Берлину больше власти, но немцы в действительности не верят в то, что Украина присоединится", - заявил изданию дипломат.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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