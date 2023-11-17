СМИ: не все страны ЕС хотят обсуждать вступление Украины в блок
EUobserver: не все страны Евросоюза хотят обсуждать вступление Украины в блок
© AP Photo / Markus SchreiberСимволика ЕС
© AP Photo / Markus Schreiber
Символика ЕС . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Не все страны Евросоюза хотят обсуждать вступление Украины в блок, сообщает издание EUobserver со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина "во всех отношениях" не готова к тому, чтобы начинать переговоры о членстве в ЕС. Он заявил, что начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС нельзя.
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"Безусловно, Австрия будет препятствовать (приглашению Украины в ЕС - ред.), но она будет прятаться за Венгрией… Несмотря на новую риторику, Франция в реальности не хочет (видеть - ред.) Украину в ЕС, а Германия ведет циничную игру", - приводит издание слова дипломата.
Дипломат разъяснил изданию, что Германия под предлогом расширения ЕС хочет продвинуть изменения в нормы ЕС для более широкого применения голосования по принципу квалифицированного большинства.
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"Эти изменения дадут Берлину больше власти, но немцы в действительности не верят в то, что Украина присоединится", - заявил изданию дипломат.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.