https://ria.ru/20231117/vosstanovlenie-1910157820.html
Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток
Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток - РИА Новости, 17.11.2023
Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности распространить опыт восстановления Пальмиры на объекты Ближнем Востоке, заявил, что нужны условия, но... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:58
2023-11-17T17:58
2023-11-17T18:27
культура
владимир путин
пальмира
в мире
ближний восток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910152076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c609b6999710c257bb228af505772d1b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности распространить опыт восстановления Пальмиры на объекты Ближнем Востоке, заявил, что нужны условия, но Россия в состоянии это сделать."Что касается других горячих зон, конечно, нужно, чтобы были созданы условия для этой работы", – сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума, говоря о возможности распространить опыт восстановления Пальмиры на объекты на Ближнем Востоке.Он отметил, что, например, в Ираке в отдельных регионах можно работать. "Надо, разумеется, с местными властями провести соответствующую подготовку. Но мы в состоянии это сделать, поговорить, и коллеги нас, наверняка, поддержат", - добавил президент.
https://ria.ru/20231117/palmira-1910162826.html
пальмира
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910152076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5ebde2c273808719aefaf18814a962d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, пальмира, в мире, ближний восток, россия
Культура, Владимир Путин, Пальмира, В мире, Ближний Восток, Россия
Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток
Путин: РФ может помочь с восстановлением объектов культуры на Ближнем Востоке