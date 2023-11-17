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Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:58 17.11.2023 (обновлено: 18:27 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/vosstanovlenie-1910157820.html
Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток
Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток - РИА Новости, 17.11.2023
Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности распространить опыт восстановления Пальмиры на объекты Ближнем Востоке, заявил, что нужны условия, но... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:58
2023-11-17T18:27
культура
владимир путин
пальмира
в мире
ближний восток
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности распространить опыт восстановления Пальмиры на объекты Ближнем Востоке, заявил, что нужны условия, но Россия в состоянии это сделать."Что касается других горячих зон, конечно, нужно, чтобы были созданы условия для этой работы", – сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума, говоря о возможности распространить опыт восстановления Пальмиры на объекты на Ближнем Востоке.Он отметил, что, например, в Ираке в отдельных регионах можно работать. "Надо, разумеется, с местными властями провести соответствующую подготовку. Но мы в состоянии это сделать, поговорить, и коллеги нас, наверняка, поддержат", - добавил президент.
https://ria.ru/20231117/palmira-1910162826.html
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владимир путин, пальмира, в мире, ближний восток, россия
Культура, Владимир Путин, Пальмира, В мире, Ближний Восток, Россия
Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток

Путин: РФ может помочь с восстановлением объектов культуры на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности распространить опыт восстановления Пальмиры на объекты Ближнем Востоке, заявил, что нужны условия, но Россия в состоянии это сделать.
«
"Что касается других горячих зон, конечно, нужно, чтобы были созданы условия для этой работы", – сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума, говоря о возможности распространить опыт восстановления Пальмиры на объекты на Ближнем Востоке.
Он отметил, что, например, в Ираке в отдельных регионах можно работать. "Надо, разумеется, с местными властями провести соответствующую подготовку. Но мы в состоянии это сделать, поговорить, и коллеги нас, наверняка, поддержат", - добавил президент.
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КультураВладимир ПутинПальмираВ миреБлижний ВостокРоссия
 
 
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