https://ria.ru/20231117/vosstanovlenie-1910157820.html

Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток

Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток - РИА Новости, 17.11.2023

Путин ответил на вопрос о распространении опыта Пальмиры на Ближний Восток

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности распространить опыт восстановления Пальмиры на объекты Ближнем Востоке, заявил, что нужны условия, но... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:58

2023-11-17T17:58

2023-11-17T18:27

культура

владимир путин

пальмира

в мире

ближний восток

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности распространить опыт восстановления Пальмиры на объекты Ближнем Востоке, заявил, что нужны условия, но Россия в состоянии это сделать."Что касается других горячих зон, конечно, нужно, чтобы были созданы условия для этой работы", – сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума, говоря о возможности распространить опыт восстановления Пальмиры на объекты на Ближнем Востоке.Он отметил, что, например, в Ираке в отдельных регионах можно работать. "Надо, разумеется, с местными властями провести соответствующую подготовку. Но мы в состоянии это сделать, поговорить, и коллеги нас, наверняка, поддержат", - добавил президент.

https://ria.ru/20231117/palmira-1910162826.html

пальмира

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владимир путин, пальмира, в мире, ближний восток, россия