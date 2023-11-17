https://ria.ru/20231117/voronezh-1910013548.html

Пожилую женщину, прибывшую в Воронеж из Мексики, разместят в санатории

Пожилую женщину, прибывшую в Воронеж из Мексики, разместят в санатории - РИА Новости, 17.11.2023

Пожилую женщину, прибывшую в Воронеж из Мексики, разместят в санатории

Прибывшую в Воронеж пожилую женщину Валентину Котову, которую перебравшиеся в США родственники ранее бросили в Мексике, разместят в санатории, сообщил... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:37

2023-11-17T09:37

2023-11-17T09:37

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сша

общество

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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Прибывшую в Воронеж пожилую женщину Валентину Котову, которую перебравшиеся в США родственники ранее бросили в Мексике, разместят в санатории, сообщил журналистам представитель правительства Воронежской области. Котова ранее в пятницу прибыла поездом из Москвы в Воронеж. Изначально предполагалось, что она поселится в съемной квартире. "Гражданку России Валентину Котову, которая с помощью властей РФ вернулась из Мексики на Родину, сегодня утром встретили в Воронеже сотрудники министерства социальной защиты региона. Они договорились с Валентиной Котовой, что сначала она отправится в один из городских санаториев, где сможет отдохнуть после долгой дороги и определиться с дальнейшим местом проживания", - сообщил представитель облправительства. Он добавил, что Котовой по желанию будет предоставлена квалифицированная медицинская помощь, возможность получить консультации юриста и других специалистов. Ранее сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь в России пожилой и нуждающейся в уходе женщине. В Москву Котова прилетела в среду. В России у нее не осталось жилья и родственников, и женщина выразила желание поселиться в Воронежской области. Регион она выбрала, исходя из его климатических и экономических особенностей. Как ранее рассказал РИА Новости российский консул в Мексике Александр Иващенко, Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили у дверей российского консульства. Котова, как отмечал консул, не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также испытывает проблемы с высоким давлением. При этом сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем пожилой женщины.

https://ria.ru/20190328/1552151370.html

https://realty.ria.ru/20211022/omichka-1755788962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мексика, воронеж, сша, общество