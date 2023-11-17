https://ria.ru/20231117/volodin-1910043553.html

Володин предложил обсудить перевод онкопомощи на федеральный уровень

Володин предложил обсудить перевод онкопомощи на федеральный уровень - РИА Новости, 17.11.2023

Володин предложил обсудить перевод онкопомощи на федеральный уровень

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопросы перевода онкологической помощи с регионального на федеральный уровень и введения двухканального... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:57

2023-11-17T11:57

2023-11-17T11:57

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопросы перевода онкологической помощи с регионального на федеральный уровень и введения двухканального финансирования здравоохранения на территориях с низкой плотностью населения. "Берем ту же онкологию, она очень высокотехнологична и затратна, в том числе по этой причине. От 20 до 30% средств забирает именно на лечение онкологии из региональных фондов ОМС. Давайте посмотрим, может быть, это направление выведем на федеральный уровень. Разгрузим региональные фонды. Если в районах у нас ЦРБ все идут по ОМС, а население малочисленно, а территории большие, особенно для той же Саха Якутии, давайте посмотрим двухканальное финансирование. У нас с вами это конституционная норма, бесплатное, доступное здравоохранение", - сказал он на пленарном заседании. По его словам, для этого нужно участие профильных министров. Володин подчеркнул, что на обсуждение проекта бюджета и фондов не пришли глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава министерства труда РФ Антон Котяков. Он предложил со следующего года изменить формат участия министров здравоохранения и соцзащиты в рассмотрении бюджетов фондов на пленарном заседании. По мнению председателя ГД, профильным министрам полезно присутствовать не только во время первого чтения, но также второго и третьего, слушая, о чем говорят депутаты.

https://radiosputnik.ru/20230621/1879571305.html

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общество, россия, вячеслав володин, михаил мурашко, антон котяков, госдума рф