https://ria.ru/20231117/vliyanie-1910058438.html
"Поворотный момент": в США раскрыли, как Украина подставила своего союзника
"Поворотный момент": в США раскрыли, как Украина подставила своего союзника - РИА Новости, 17.11.2023
"Поворотный момент": в США раскрыли, как Украина подставила своего союзника
США потеряли мировое господство из-за своей политики на Украине и Ближнем Востоке, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:34
2023-11-17T12:34
2023-11-17T12:34
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. США потеряли мировое господство из-за своей политики на Украине и Ближнем Востоке, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, что поворотный момент, который мы уже наблюдали из-за конфликта на Украине, заключается в том, что США потеряли поддержку мирового большинства", — отметил он.Фриман подчеркнул, что раньше США обладали поддержкой стран-членов НАТО, Японии и Южной Кореи, однако теперь страна лишается даже этого. По мнению дипломата, эта ситуация стала "поворотным моментом" в отношении США со всем миром.Ранее бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил агентству Bloomberg о "тревожных" признаках того, что Вашингтон теряет глобальное влияние, поскольку другие державы объединяются и завоевывают расположение ранее нейтральных стран. По его мнению, союз России, Ближнего Востока и Китая привел к опасной ситуации для гегемонии Штатов, так как на американской "стороне истории" становится все более одиноко.
https://ria.ru/20231117/trata-1910011092.html
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в мире, сша, украина, ближний восток, лоуренс саммерс, нато
В мире, США, Украина, Ближний Восток, Лоуренс Саммерс, НАТО
"Поворотный момент": в США раскрыли, как Украина подставила своего союзника
Дипломат: США потеряли господство из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке