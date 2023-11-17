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Российские визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября - РИА Новости, 17.11.2023
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Туризм
 
14:53 17.11.2023 (обновлено: 15:48 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/vizy-1910094786.html
Российские визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября
Российские визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября - РИА Новости, 17.11.2023
Российские визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября
Визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу с 24 ноября, сообщило посольство России во Франции в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:53
2023-11-17T15:48
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ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости. Визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу с 24 ноября, сообщило посольство России во Франции в Telegram-канале."Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу", — говорится в публикации.По вопросам оформления виз в Россию нужно обращаться в консульский отдел посольства в Париже, генеральные консульства в Страсбурге и Марселе, а также в канцелярию в Вильфранш-сюр-Мер.В дипмиссии уточнили, что прием посетителей на оформление виз проходит только по предварительной записи через систему электронной очереди на сайте посольства.
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россия, франция, новости - туризм, в мире
Туризм, Россия, Франция, Новости - Туризм, В мире
Российские визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября

Посольство России объявило о закрытии визовых центров во Франции с 24 ноября

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости. Визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу с 24 ноября, сообщило посольство России во Франции в Telegram-канале.
«
"Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу", — говорится в публикации.
По вопросам оформления виз в Россию нужно обращаться в консульский отдел посольства в Париже, генеральные консульства в Страсбурге и Марселе, а также в канцелярию в Вильфранш-сюр-Мер.
В дипмиссии уточнили, что прием посетителей на оформление виз проходит только по предварительной записи через систему электронной очереди на сайте посольства.
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