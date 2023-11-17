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Российские визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября
Российские визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября - РИА Новости, 17.11.2023
Российские визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября
Визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу с 24 ноября, сообщило посольство России во Франции в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:53
2023-11-17T14:53
2023-11-17T15:48
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ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости. Визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу с 24 ноября, сообщило посольство России во Франции в Telegram-канале."Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу", — говорится в публикации.По вопросам оформления виз в Россию нужно обращаться в консульский отдел посольства в Париже, генеральные консульства в Страсбурге и Марселе, а также в канцелярию в Вильфранш-сюр-Мер.В дипмиссии уточнили, что прием посетителей на оформление виз проходит только по предварительной записи через систему электронной очереди на сайте посольства.
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Туризм, Россия, Франция, Новости - Туризм, В мире
Российские визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября
Посольство России объявило о закрытии визовых центров во Франции с 24 ноября