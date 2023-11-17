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Глава ССI France Russie предложил России использовать "мягкую силу" вина - РИА Новости, 17.11.2023
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04:36 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/vino-1909989185.html
Глава ССI France Russie предложил России использовать "мягкую силу" вина
Глава ССI France Russie предложил России использовать "мягкую силу" вина - РИА Новости, 17.11.2023
Глава ССI France Russie предложил России использовать "мягкую силу" вина
Вино не так "серьезно" ни по объемам, ни по суммам контрактов, как нефть или газ, но оно имеет свою "мягкую силу", которую России и Франции надо сегодня... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T04:36
2023-11-17T04:36
экономика
россия
франция
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вино не так "серьезно" ни по объемам, ни по суммам контрактов, как нефть или газ, но оно имеет свою "мягкую силу", которую России и Франции надо сегодня использовать в своих отношениях, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский. "Сегодня многие связи между Россией и Францией, включая даже культурные, научные, спортивные, сходят на нет. Но вино, и я в этом не сомневаюсь, способно творить чудеса. Я лично высоко оцениваю многие российские вина", - сказал он. Конечно, добавил глава ССI France Russie, вино не так "серьезно" ни по объемам, ни по суммам контрактов, как нефть или газ, но оно имеет свою "мягкую силу", которую страны должны сейчас использовать. "Ведь вино - это живое общение и контакты между людьми. Винная дипломатия для меня – совсем не пустой звук", - подчеркнул собеседник агентства. Он заметил, что именно среди деловых людей, банкиров во всем мире так много любителей, настоящих ценителей этого напитка. "Иными словами, если действовать по винному вектору, то благодаря вину можно выйти на тех, кто имеет самое непосредственное отношение к принятию политических и экономических решений во многих странах по всему свету", - заключил Шинский.
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экономика, россия, франция
Экономика, Россия, Франция
Глава ССI France Russie предложил России использовать "мягкую силу" вина

Шинский: России и Франции надо использовать в своих связях "мягкую силу" вина

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВина на полках
Вина на полках - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вина на полках. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вино не так "серьезно" ни по объемам, ни по суммам контрактов, как нефть или газ, но оно имеет свою "мягкую силу", которую России и Франции надо сегодня использовать в своих отношениях, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
«
"Сегодня многие связи между Россией и Францией, включая даже культурные, научные, спортивные, сходят на нет. Но вино, и я в этом не сомневаюсь, способно творить чудеса. Я лично высоко оцениваю многие российские вина", - сказал он.
Конечно, добавил глава ССI France Russie, вино не так "серьезно" ни по объемам, ни по суммам контрактов, как нефть или газ, но оно имеет свою "мягкую силу", которую страны должны сейчас использовать.
"Ведь вино - это живое общение и контакты между людьми. Винная дипломатия для меня – совсем не пустой звук", - подчеркнул собеседник агентства.
Он заметил, что именно среди деловых людей, банкиров во всем мире так много любителей, настоящих ценителей этого напитка.
"Иными словами, если действовать по винному вектору, то благодаря вину можно выйти на тех, кто имеет самое непосредственное отношение к принятию политических и экономических решений во многих странах по всему свету", - заключил Шинский.
Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский
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