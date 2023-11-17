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Более 40 тысяч новых вакансий появится в Иркутской области - РИА Новости, 17.11.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
19:14 17.11.2023 (обновлено: 19:16 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/vakansii-1910175015.html
Более 40 тысяч новых вакансий появится в Иркутской области
Более 40 тысяч новых вакансий появится в Иркутской области - РИА Новости, 17.11.2023
Более 40 тысяч новых вакансий появится в Иркутской области
В Иркутской области появится свыше 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:14
2023-11-17T19:16
иркутская область
экономика
технологии
иркутская область
усть-кут
игорь кобзев
роснефть
газпром
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Иркутской области появится свыше 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия". На открытии Дня региона Кобзев отметил, что регион не стоит на месте, он постоянно развивается. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты, которые позволяют создавать высокооплачиваемые рабочие места и условия для комфортной жизни людей. "Количество вакансий в Иркутской области превышает количество зарегистрированных безработных. Рынок труда за последние годы сильно изменился, сейчас работодателям очень нужны инженеры, строители, архитекторы. Это значит, что регион строится, растет и развивается, значит, есть движение вперед. В ближайшие годы благодаря реализации инвестпроектов в Приангарье появится более 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал во время выступления Кобзев. Он добавил, что высокая динамика развития экономики позволила Иркутской области войти в число лидеров по налоговым отчислениям в федеральный бюджет. "Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря нефтеперерабатывающей отрасли и газохимической, флагманскими компаниями в которых являются "Роснефть", "Газпром" и "Иркутская нефтяная компания" (ИНК). Сейчас ИНК активно строит завод полимеров в городе Усть-Куте. Завод закроет потребности страны в полимерных материалах. А это – продукция машиностроения, тяжелой и легкой промышленности, даже медицины. Сегодня ввоз полимеров идет из стран Азии", - сказал Кобзев. Он уточнил, что новый завод будет работать по самым высоким экологическим стандартам. Здесь предусмотрен замкнутый водооборот – вода очищается и вновь используется без сбросов в водоемы. Даже на самом заводе сотрудники будут работать без средств защиты органов дыхания – настолько безопасным сделают производство.
https://ria.ru/20231117/priangare-1910104203.html
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экономика, технологии, иркутская область, усть-кут, игорь кобзев, роснефть, газпром, иркутская нефтяная компания, выставка-форум "россия"
Иркутская область, Экономика, Технологии, Иркутская область, Усть-Кут, Игорь Кобзев, Роснефть, Газпром, Иркутская нефтяная компания, Выставка-форум "Россия"

Более 40 тысяч новых вакансий появится в Иркутской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий
Газета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Иркутской области появится свыше 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия".
На открытии Дня региона Кобзев отметил, что регион не стоит на месте, он постоянно развивается. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты, которые позволяют создавать высокооплачиваемые рабочие места и условия для комфортной жизни людей.
«
"Количество вакансий в Иркутской области превышает количество зарегистрированных безработных. Рынок труда за последние годы сильно изменился, сейчас работодателям очень нужны инженеры, строители, архитекторы. Это значит, что регион строится, растет и развивается, значит, есть движение вперед. В ближайшие годы благодаря реализации инвестпроектов в Приангарье появится более 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал во время выступления Кобзев.
Он добавил, что высокая динамика развития экономики позволила Иркутской области войти в число лидеров по налоговым отчислениям в федеральный бюджет.
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"Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря нефтеперерабатывающей отрасли и газохимической, флагманскими компаниями в которых являются "Роснефть", "Газпром" и "Иркутская нефтяная компания" (ИНК). Сейчас ИНК активно строит завод полимеров в городе Усть-Куте. Завод закроет потребности страны в полимерных материалах. А это – продукция машиностроения, тяжелой и легкой промышленности, даже медицины. Сегодня ввоз полимеров идет из стран Азии", - сказал Кобзев.
Он уточнил, что новый завод будет работать по самым высоким экологическим стандартам. Здесь предусмотрен замкнутый водооборот – вода очищается и вновь используется без сбросов в водоемы. Даже на самом заводе сотрудники будут работать без средств защиты органов дыхания – настолько безопасным сделают производство.
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Иркутская областьЭкономикаТехнологииИркутская областьУсть-КутИгорь КобзевРоснефтьГазпромИркутская нефтяная компанияВыставка-форум "Россия"
 
 
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