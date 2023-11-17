https://ria.ru/20231117/vakansii-1910175015.html

Более 40 тысяч новых вакансий появится в Иркутской области

Более 40 тысяч новых вакансий появится в Иркутской области - РИА Новости, 17.11.2023

Более 40 тысяч новых вакансий появится в Иркутской области

В Иркутской области появится свыше 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:14

2023-11-17T19:14

2023-11-17T19:16

иркутская область

экономика

технологии

иркутская область

усть-кут

игорь кобзев

роснефть

газпром

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Иркутской области появится свыше 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия". На открытии Дня региона Кобзев отметил, что регион не стоит на месте, он постоянно развивается. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты, которые позволяют создавать высокооплачиваемые рабочие места и условия для комфортной жизни людей. "Количество вакансий в Иркутской области превышает количество зарегистрированных безработных. Рынок труда за последние годы сильно изменился, сейчас работодателям очень нужны инженеры, строители, архитекторы. Это значит, что регион строится, растет и развивается, значит, есть движение вперед. В ближайшие годы благодаря реализации инвестпроектов в Приангарье появится более 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал во время выступления Кобзев. Он добавил, что высокая динамика развития экономики позволила Иркутской области войти в число лидеров по налоговым отчислениям в федеральный бюджет. "Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря нефтеперерабатывающей отрасли и газохимической, флагманскими компаниями в которых являются "Роснефть", "Газпром" и "Иркутская нефтяная компания" (ИНК). Сейчас ИНК активно строит завод полимеров в городе Усть-Куте. Завод закроет потребности страны в полимерных материалах. А это – продукция машиностроения, тяжелой и легкой промышленности, даже медицины. Сегодня ввоз полимеров идет из стран Азии", - сказал Кобзев. Он уточнил, что новый завод будет работать по самым высоким экологическим стандартам. Здесь предусмотрен замкнутый водооборот – вода очищается и вновь используется без сбросов в водоемы. Даже на самом заводе сотрудники будут работать без средств защиты органов дыхания – настолько безопасным сделают производство.

https://ria.ru/20231117/priangare-1910104203.html

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иркутская область

усть-кут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, иркутская область, усть-кут, игорь кобзев, роснефть, газпром, иркутская нефтяная компания, выставка-форум "россия"