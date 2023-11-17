https://ria.ru/20231117/vagenknekht-1909993152.html

В США рассказали об опасном противнике Украины в Германии

В США рассказали об опасном противнике Украины в Германии - РИА Новости, 17.11.2023

В США рассказали об опасном противнике Украины в Германии

Сара Вагенкнехт уже продемонстрировала способность умело доносить свою антивоенную позицию, она пользуется большой личной популярностью, заявила специалист по... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T06:18

2023-11-17T06:18

2023-11-17T06:18

специальная военная операция на украине

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сара вагенкнехт

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сара Вагенкнехт уже продемонстрировала способность умело доносить свою антивоенную позицию, она пользуется большой личной популярностью, заявила специалист по Центральной Европе и России, экс-дипломат Молли О"Нил в статье для журнала Responsible Statecraft."Будучи зачастую единственным противником доминирующей (в немецкой политике. — Прим. ред.) позиции по Украине, она (Вагенкнехт. — Прим. ред.) предлагает аргументы, которые всегда отличаются убедительностью, конкретностью и прежде всего беспристрастностью", — считает эксперт.О'Нил добавила, что Вагенкнехт уже сейчас пользуется большой популярностью в Германии. Аналитик привела данные опроса газеты Bild, согласно которым политик уступила лишь министру обороны Борису Писториусу и президенту Христианского социального союза Маркусу Зедеру.Экс-дипломат также отметила, что политический стиль Вагенкнехт заметно отличает ее от "Альтернативы для Германии" (АдГ). По мнению О"Нил, несмотря на схожую позицию по отношению к России, политики из АдГ при обращении к избирателям не делают акцента на своей антивоенной позиции. В отличие от них, популярность Вагенкнехт связана именно с яркими выступлениями против поддержки Киева, считает автор.В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против России Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые", создании нового движения и, в будущем, своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, такую партию готовы поддержать порядка 14 процентов немцев.

https://ria.ru/20231110/bezhentsy-1908764141.html

https://ria.ru/20231113/nato-1909193816.html

россия

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германия

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в мире, россия, украина, германия, сара вагенкнехт, bild