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В США рассказали об опасном противнике Украины в Германии - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/vagenknekht-1909993152.html
В США рассказали об опасном противнике Украины в Германии
В США рассказали об опасном противнике Украины в Германии - РИА Новости, 17.11.2023
В США рассказали об опасном противнике Украины в Германии
Сара Вагенкнехт уже продемонстрировала способность умело доносить свою антивоенную позицию, она пользуется большой личной популярностью, заявила специалист по... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T06:18
2023-11-17T06:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сара Вагенкнехт уже продемонстрировала способность умело доносить свою антивоенную позицию, она пользуется большой личной популярностью, заявила специалист по Центральной Европе и России, экс-дипломат Молли О"Нил в статье для журнала Responsible Statecraft.&quot;Будучи зачастую единственным противником доминирующей (в немецкой политике. — Прим. ред.) позиции по Украине, она (Вагенкнехт. — Прим. ред.) предлагает аргументы, которые всегда отличаются убедительностью, конкретностью и прежде всего беспристрастностью&quot;, — считает эксперт.О'Нил добавила, что Вагенкнехт уже сейчас пользуется большой популярностью в Германии. Аналитик привела данные опроса газеты Bild, согласно которым политик уступила лишь министру обороны Борису Писториусу и президенту Христианского социального союза Маркусу Зедеру.Экс-дипломат также отметила, что политический стиль Вагенкнехт заметно отличает ее от "Альтернативы для Германии" (АдГ). По мнению О"Нил, несмотря на схожую позицию по отношению к России, политики из АдГ при обращении к избирателям не делают акцента на своей антивоенной позиции. В отличие от них, популярность Вагенкнехт связана именно с яркими выступлениями против поддержки Киева, считает автор.В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против России Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые", создании нового движения и, в будущем, своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, такую партию готовы поддержать порядка 14 процентов немцев.
https://ria.ru/20231110/bezhentsy-1908764141.html
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в мире, россия, украина, германия, сара вагенкнехт, bild
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Сара Вагенкнехт, Bild
В США рассказали об опасном противнике Украины в Германии

RS: Сара Вагенкнехт хорошо умеет убеждать против поддержки Украины

© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сара Вагенкнехт уже продемонстрировала способность умело доносить свою антивоенную позицию, она пользуется большой личной популярностью, заявила специалист по Центральной Европе и России, экс-дипломат Молли О"Нил в статье для журнала Responsible Statecraft.
«

"Будучи зачастую единственным противником доминирующей (в немецкой политике. — Прим. ред.) позиции по Украине, она (Вагенкнехт. — Прим. ред.) предлагает аргументы, которые всегда отличаются убедительностью, конкретностью и прежде всего беспристрастностью", — считает эксперт.

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О'Нил добавила, что Вагенкнехт уже сейчас пользуется большой популярностью в Германии. Аналитик привела данные опроса газеты Bild, согласно которым политик уступила лишь министру обороны Борису Писториусу и президенту Христианского социального союза Маркусу Зедеру.
Экс-дипломат также отметила, что политический стиль Вагенкнехт заметно отличает ее от "Альтернативы для Германии" (АдГ). По мнению О"Нил, несмотря на схожую позицию по отношению к России, политики из АдГ при обращении к избирателям не делают акцента на своей антивоенной позиции. В отличие от них, популярность Вагенкнехт связана именно с яркими выступлениями против поддержки Киева, считает автор.
В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против России Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые", создании нового движения и, в будущем, своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, такую партию готовы поддержать порядка 14 процентов немцев.
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