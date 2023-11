Российские аграрные технологии и представят на выставке UzAgroExpo 2023

https://ria.ru/20231117/uzagroexpo-1910137830.html

Национальная коллективная экспозиция Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ), откроется на 18-й Международной выставке сельского... 17.11.2023

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Национальная коллективная экспозиция Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ), откроется на 18-й Международной выставке сельского хозяйства UzAgroExpo 2023, которая пройдет с 22 по 24 ноября в Ташкенте, сообщает РЭЦ. "На экспозиции под брендом Made in Russia площадью свыше 230 квадратных метров будут представлены 15 отечественных предприятий. Они привезут в Узбекистан широкий спектр удобрений, техники и оборудования, а также ИТ-продуктов для различных секторов сельского хозяйства и пищевой промышленности", - говорится в сообщении. Так, например, посетители выставки и потенциальные партнеры смогут познакомиться с российским санитарно-гигиеническим и технологическим оборудованием, оборудованием для ремесленного крафтового сыроделия и производства творога, а также для промышленного производства молочной, кондитерской, масложировой, консервной продукции. На экспозиции Made in Russia также можно будет найти кормовую продукцию для животноводства, сельскохозяйственные машины и оборудование для животноводческих предприятий и многое другое. Участие в UzAgroExpo 2023 при поддержке РЭЦ позволит российским производителям сделать еще один шаг в укреплении сотрудничества с компаниями из Узбекистана и других стран Центральной Азии, увеличить экспорт продукции, повысить узнаваемость российских брендов на мировом рынке. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

