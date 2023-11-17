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Российские аграрные технологии и представят на выставке UzAgroExpo 2023 - РИА Новости, 17.11.2023
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16:48 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/uzagroexpo-1910137830.html
Российские аграрные технологии и представят на выставке UzAgroExpo 2023
Российские аграрные технологии и представят на выставке UzAgroExpo 2023 - РИА Новости, 17.11.2023
Российские аграрные технологии и представят на выставке UzAgroExpo 2023
Национальная коллективная экспозиция Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ), откроется на 18-й Международной выставке сельского... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:48
2023-11-17T16:48
российский экспортный центр (рэц)
ташкент
узбекистан
россия
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Национальная коллективная экспозиция Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ), откроется на 18-й Международной выставке сельского хозяйства UzAgroExpo 2023, которая пройдет с 22 по 24 ноября в Ташкенте, сообщает РЭЦ. "На экспозиции под брендом Made in Russia площадью свыше 230 квадратных метров будут представлены 15 отечественных предприятий. Они привезут в Узбекистан широкий спектр удобрений, техники и оборудования, а также ИТ-продуктов для различных секторов сельского хозяйства и пищевой промышленности", - говорится в сообщении. Так, например, посетители выставки и потенциальные партнеры смогут познакомиться с российским санитарно-гигиеническим и технологическим оборудованием, оборудованием для ремесленного крафтового сыроделия и производства творога, а также для промышленного производства молочной, кондитерской, масложировой, консервной продукции. На экспозиции Made in Russia также можно будет найти кормовую продукцию для животноводства, сельскохозяйственные машины и оборудование для животноводческих предприятий и многое другое. Участие в UzAgroExpo 2023 при поддержке РЭЦ позволит российским производителям сделать еще один шаг в укреплении сотрудничества с компаниями из Узбекистана и других стран Центральной Азии, увеличить экспорт продукции, повысить узнаваемость российских брендов на мировом рынке. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
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ташкент
узбекистан
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российский экспортный центр (рэц), ташкент, узбекистан, россия, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Ташкент, Узбекистан, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Российские аграрные технологии и представят на выставке UzAgroExpo 2023

Российские аграрные технологии и оборудование представят на UzAgroExpo 2023

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Национальная коллективная экспозиция Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ), откроется на 18-й Международной выставке сельского хозяйства UzAgroExpo 2023, которая пройдет с 22 по 24 ноября в Ташкенте, сообщает РЭЦ.
"На экспозиции под брендом Made in Russia площадью свыше 230 квадратных метров будут представлены 15 отечественных предприятий. Они привезут в Узбекистан широкий спектр удобрений, техники и оборудования, а также ИТ-продуктов для различных секторов сельского хозяйства и пищевой промышленности", - говорится в сообщении.
Так, например, посетители выставки и потенциальные партнеры смогут познакомиться с российским санитарно-гигиеническим и технологическим оборудованием, оборудованием для ремесленного крафтового сыроделия и производства творога, а также для промышленного производства молочной, кондитерской, масложировой, консервной продукции.
На экспозиции Made in Russia также можно будет найти кормовую продукцию для животноводства, сельскохозяйственные машины и оборудование для животноводческих предприятий и многое другое.
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Участие в UzAgroExpo 2023 при поддержке РЭЦ позволит российским производителям сделать еще один шаг в укреплении сотрудничества с компаниями из Узбекистана и других стран Центральной Азии, увеличить экспорт продукции, повысить узнаваемость российских брендов на мировом рынке.
Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ТашкентУзбекистанРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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