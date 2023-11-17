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В Крыму рассказали, сколько составит ущерб от энергоблокады - РИА Новости, 17.11.2023
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05:46 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/uscherb-1909991996.html
В Крыму рассказали, сколько составит ущерб от энергоблокады
В Крыму рассказали, сколько составит ущерб от энергоблокады - РИА Новости, 17.11.2023
В Крыму рассказали, сколько составит ущерб от энергоблокады
Ущерб от энергоблокады Крыма со стороны Украины превысит пять триллионов рублей, его подсчет продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:46
2023-11-17T05:46
республика крым
россия
краснодарский край
владимир константинов
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Ущерб от энергоблокады Крыма со стороны Украины превысит пять триллионов рублей, его подсчет продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Его подсчет начался. "Сейчас сумма более пяти триллионов рублей фигурирует по ущербу от водной блокады. Порядок цифр по ущербу от энергоблокады примерно такой же, как и от водной. Сумма наших претензий будет точно не меньше. Но детали уточняются по мере деятельности нашей рабочей группы. Наши предприятия и бюджет понесли колоссальный урон. Занимаясь подсчетом ущерба от энергетической блокады, мы подходим к этому вопросу предельно точно и скрупулезно", - сказал Константинов. По его словам, Украина нанесла Крыму значительный ущерб, организовав энергетическую блокаду. "В результате преступных действий киевской хунты весь полуостров погрузился во тьму. В один момент исчезла телефонная связь, перестала поступать вода, работать очистные сооружения. Технологии, которые мы используем ежедневно, оборвались", - подчеркнул глава парламента. Константинов напомнил, что после подрыва ЛЭП ни одна страна коллективного Запада, ни один международный институт, включая ООН, не обратили на это преступление ни малейшего внимания. "У нас же — детские дома, больницы, дома престарелых, другие социальные объекты — абсолютно все осталось без света. Можно представить, в какой ситуации оказались инвалиды, люди преклонного возраста, которые без лифта не могут выйти из дома, не могут связаться с сотрудниками социальных служб. Но в такой сложной ситуации крымчане сплотились. Мне часто поступали звонки от людей, которые заявляли, что они готовы терпеть любые трудности, но просили ни в коем случае не брать электричество с территории Украины", - рассказал Константинов. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.
https://ria.ru/20231117/krym-1909989355.html
https://ria.ru/20231116/zhd-1909752061.html
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республика крым
россия
краснодарский край
украина
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республика крым, россия, краснодарский край, владимир константинов, украина, политика
Республика Крым, Россия, Краснодарский край, Владимир Константинов, Украина, Политика
В Крыму рассказали, сколько составит ущерб от энергоблокады

Константинов: ущерб от энергоблокады Крыма превысит пять триллионов рублей

© Фото : пресс-служба администрации ЯлтыПамятник энергоблокаде Крыма в Ялте
Памятник энергоблокаде Крыма в Ялте - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Ялты
Памятник энергоблокаде Крыма в Ялте. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Ущерб от энергоблокады Крыма со стороны Украины превысит пять триллионов рублей, его подсчет продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Его подсчет начался.
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"Сейчас сумма более пяти триллионов рублей фигурирует по ущербу от водной блокады. Порядок цифр по ущербу от энергоблокады примерно такой же, как и от водной. Сумма наших претензий будет точно не меньше. Но детали уточняются по мере деятельности нашей рабочей группы. Наши предприятия и бюджет понесли колоссальный урон. Занимаясь подсчетом ущерба от энергетической блокады, мы подходим к этому вопросу предельно точно и скрупулезно", - сказал Константинов.
По его словам, Украина нанесла Крыму значительный ущерб, организовав энергетическую блокаду.
"В результате преступных действий киевской хунты весь полуостров погрузился во тьму. В один момент исчезла телефонная связь, перестала поступать вода, работать очистные сооружения. Технологии, которые мы используем ежедневно, оборвались", - подчеркнул глава парламента.
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Константинов напомнил, что после подрыва ЛЭП ни одна страна коллективного Запада, ни один международный институт, включая ООН, не обратили на это преступление ни малейшего внимания.
"У нас же — детские дома, больницы, дома престарелых, другие социальные объекты — абсолютно все осталось без света. Можно представить, в какой ситуации оказались инвалиды, люди преклонного возраста, которые без лифта не могут выйти из дома, не могут связаться с сотрудниками социальных служб. Но в такой сложной ситуации крымчане сплотились. Мне часто поступали звонки от людей, которые заявляли, что они готовы терпеть любые трудности, но просили ни в коем случае не брать электричество с территории Украины", - рассказал Константинов.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.
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