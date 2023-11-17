https://ria.ru/20231117/ukraina-1910157139.html

СМИ: приглашение Киева к переговорам о вступлении в ЕС под угрозой срыва

СМИ: приглашение Киева к переговорам о вступлении в ЕС под угрозой срыва - РИА Новости, 17.11.2023

СМИ: приглашение Киева к переговорам о вступлении в ЕС под угрозой срыва

Сроки переговоров о вступлении Украины в ЕС находятся под угрозой, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского чиновника. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:54

2023-11-17T17:54

2023-11-17T19:21

украина

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сроки переговоров о вступлении Украины в ЕС находятся под угрозой, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского чиновника."Решение пригласить Украину начать переговоры о членстве в ЕС, которое ожидается <...> в середине декабря, находится под угрозой. <...> Одной из причин может стать сопротивление Венгрии, потенциально препятствующей необходимому единогласию 27 стран союза", — рассказал собеседник журналистов.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Принятие переговорных рамок обусловлено выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о запуске процесса обсуждений главы государств и правительств обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.Как отмечается в публикации агентства, позиция органа исполнительной власти ЕС позволила "снять давление", так как предполагалась еще одна ревизия в марте 2024 года."Я думаю, что некоторые страны будут использовать это (предложение. — Прим. ред.), чтобы вернуться к данному вопросу в марте", — цитирует агентство чиновника. По его словам, это означает, что декабрьское решение оказалось под угрозой.

https://ria.ru/20231117/vstuplenie-1910104009.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

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украина, евросоюз, в мире