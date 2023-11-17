СМИ: приглашение Киева к переговорам о вступлении в ЕС под угрозой срыва
Reuters: одобрение начала переговоров о вхождении Украины в ЕС под угрозой
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сроки переговоров о вступлении Украины в ЕС находятся под угрозой, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского чиновника.
"Решение пригласить Украину начать переговоры о членстве в ЕС, которое ожидается <...> в середине декабря, находится под угрозой. <...> Одной из причин может стать сопротивление Венгрии, потенциально препятствующей необходимому единогласию 27 стран союза", — рассказал собеседник журналистов.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Принятие переговорных рамок обусловлено выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о запуске процесса обсуждений главы государств и правительств обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Как отмечается в публикации агентства, позиция органа исполнительной власти ЕС позволила "снять давление", так как предполагалась еще одна ревизия в марте 2024 года.
"Я думаю, что некоторые страны будут использовать это (предложение. — Прим. ред.), чтобы вернуться к данному вопросу в марте", — цитирует агентство чиновника.
По его словам, это означает, что декабрьское решение оказалось под угрозой.