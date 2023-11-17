Запад готовится решать судьбу неликвида в виде Украины, заявил Пушилин
Пушилин: Запад больше не скрывает, что Украина — бесперспективный бизнес-проект
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Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад больше не скрывает, что Украина всего лишь бесперспективный бизнес-проект, по всей видимости, его учредители уже готовятся решать судьбу "неликвида", заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Запад больше не скрывает, что Украина всего лишь бизнес-проект, причем бесперспективный... Остатки территории бывшей УССР превратились в крайне токсичный актив (или уже пассив?), отравляющий жизнь, прежде всего, своим ближайшим спонсорам - странам Европы. Это не может продолжаться бесконечно. По всей видимости, учредители проекта готовятся решать судьбу неликвида", - говорится в заявлении Пушилина.
Глава ДНР также добавил, что уже давно не слышно нарративов о демократии, о защите "европейского выбора", исходивших от Запада в самом начале конфликта, скорее всего это связано с грандиозным провалом распиаренного контрнаступления украинских войск. По мнению Пушилина, Украину на Западе в реальности никогда и не воспринимали в качестве равноправного партнера. Владимир Зеленский и его команда, осознав это, прибегают к шантажу и угрожают западным странам.
Недавно газета New York Times признала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей. Кроме того, провал украинского контрнаступления признавала и французская газета Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды.
Газета Washington Post в свою очередь писала, что западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.