https://ria.ru/20231117/ukraina-1910108759.html

Запад готовится решать судьбу неликвида в виде Украины, заявил Пушилин

Запад готовится решать судьбу неликвида в виде Украины, заявил Пушилин - РИА Новости, 17.11.2023

Запад готовится решать судьбу неликвида в виде Украины, заявил Пушилин

Запад больше не скрывает, что Украина всего лишь бесперспективный бизнес-проект, по всей видимости, его учредители уже готовятся решать судьбу "неликвида",... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:46

2023-11-17T15:46

2023-11-17T15:46

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад больше не скрывает, что Украина всего лишь бесперспективный бизнес-проект, по всей видимости, его учредители уже готовятся решать судьбу "неликвида", заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Запад больше не скрывает, что Украина всего лишь бизнес-проект, причем бесперспективный... Остатки территории бывшей УССР превратились в крайне токсичный актив (или уже пассив?), отравляющий жизнь, прежде всего, своим ближайшим спонсорам - странам Европы. Это не может продолжаться бесконечно. По всей видимости, учредители проекта готовятся решать судьбу неликвида", - говорится в заявлении Пушилина. Глава ДНР также добавил, что уже давно не слышно нарративов о демократии, о защите "европейского выбора", исходивших от Запада в самом начале конфликта, скорее всего это связано с грандиозным провалом распиаренного контрнаступления украинских войск. По мнению Пушилина, Украину на Западе в реальности никогда и не воспринимали в качестве равноправного партнера. Владимир Зеленский и его команда, осознав это, прибегают к шантажу и угрожают западным странам. Недавно газета New York Times признала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей. Кроме того, провал украинского контрнаступления признавала и французская газета Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды. Газета Washington Post в свою очередь писала, что западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html

https://ria.ru/20231117/perspektivy-1909890389.html

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Кирилл Волков

украина, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, россия, нато, ситуация в днр и лнр