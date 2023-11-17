https://ria.ru/20231117/ukraina-1910100147.html

Пушилин считает, что Европа изменит масштаб своей поддержки Украины

Пушилин считает, что Европа изменит масштаб своей поддержки Украины - РИА Новости, 17.11.2023

Пушилин считает, что Европа изменит масштаб своей поддержки Украины

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что европейские страны исчерпали свои резервы, практически всё уже выдано в поддержку киевского режима, а... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:10

2023-11-17T15:10

2023-11-17T15:33

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что европейские страны исчерпали свои резервы, практически всё уже выдано в поддержку киевского режима, а поддержка Украины со стороны Запада претерпит существенные изменения."Конечно, не стоит надеяться, что Запад упустит возможность и дальше создавать напряженность для России, но представляется, что масштаб и формы поддержки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) все же претерпят существенные изменения. И они уже происходят… То, что европейские страны исчерпали свои резервы, не секрет — практически всё уже выдано в поддержку киевского режима", - говорится в сообщении Пушилина.Пушилин, выступив с таким заявлением, обратил внимание на одобрение проекта о временном финансирование правительства в США без выделения средств Украине, а также на слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, который сказал, что его страна намерена прекратить поставки Украине оружия из собственных арсеналов. Глава ДНР также подчеркнул, что во Франции напоминают о специальном фонде поддержки, в который только Париж вложил 200 миллионов евро, а Венгрия не одобрила предоставление Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для закупки вооружения."Неслучайно на головы Зеленского и ВФУ летят упреки от европейских "союзников". Например, в том, что армия неправильно воюет — не научились правильно управлять "леопардами", и именно поэтому танки вспыхивают свечками от огня российской артиллерии", - добавил он.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, евросоюз