https://ria.ru/20231117/ukraina-1910099123.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.11.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
ВСУ за неделю потеряли более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:07
2023-11-17T15:07
2023-11-17T15:26
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910100147.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Миноброны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли более 460 военных