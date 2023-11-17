https://ria.ru/20231117/ukraina-1910099123.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.11.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

ВСУ за неделю потеряли более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:07

2023-11-17T15:07

2023-11-17T15:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20231117/ukraina-1910100147.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность, россия