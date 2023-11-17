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Запад не может конкурировать с Россией в производстве оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910078514.html
Запад не может конкурировать с Россией в производстве оружия, сообщили СМИ
Запад не может конкурировать с Россией в производстве оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
Запад не может конкурировать с Россией в производстве оружия, сообщили СМИ
Запад не способен конкурировать с Россией в производстве вооружений, а предоставленная Украине помощь до сих пор не имела стратегического значения на поле боя,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:48
2023-11-17T13:48
специальная военная операция на украине
украина
в мире
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад не способен конкурировать с Россией в производстве вооружений, а предоставленная Украине помощь до сих пор не имела стратегического значения на поле боя, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. "Запад не может состязаться с РФ в производстве вооружений", - пишет издание. Как отмечает СМИ, западные официальные лица заявляют, что ни одна система вооружений, поставленная на Украину, так и не обеспечила Киеву значительное превосходство на поле боя. Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву 1 миллиона снарядов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель со своей стороны отмечал, что более 300 тысяч боеприпасов поставлено Украине со складов, "добыть больше из имеющихся резервов сложно, надо наладить поставки с производства". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html
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украина, в мире, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад не может конкурировать с Россией в производстве оружия, сообщили СМИ

WSJ: западная помощь Украине оружием не изменила ход боевых действий

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад не способен конкурировать с Россией в производстве вооружений, а предоставленная Украине помощь до сих пор не имела стратегического значения на поле боя, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
"Запад не может состязаться с РФ в производстве вооружений", - пишет издание. Как отмечает СМИ, западные официальные лица заявляют, что ни одна система вооружений, поставленная на Украину, так и не обеспечила Киеву значительное превосходство на поле боя.
Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву 1 миллиона снарядов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель со своей стороны отмечал, что более 300 тысяч боеприпасов поставлено Украине со складов, "добыть больше из имеющихся резервов сложно, надо наладить поставки с производства".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Ни денег, ни оружия. Евросоюз готов сдать Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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