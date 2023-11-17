https://ria.ru/20231117/ukraina-1910078514.html

Запад не может конкурировать с Россией в производстве оружия, сообщили СМИ

Запад не может конкурировать с Россией в производстве оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2023

Запад не может конкурировать с Россией в производстве оружия, сообщили СМИ

Запад не способен конкурировать с Россией в производстве вооружений, а предоставленная Украине помощь до сих пор не имела стратегического значения на поле боя,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:48

2023-11-17T13:48

2023-11-17T13:48

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад не способен конкурировать с Россией в производстве вооружений, а предоставленная Украине помощь до сих пор не имела стратегического значения на поле боя, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. "Запад не может состязаться с РФ в производстве вооружений", - пишет издание. Как отмечает СМИ, западные официальные лица заявляют, что ни одна система вооружений, поставленная на Украину, так и не обеспечила Киеву значительное превосходство на поле боя. Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву 1 миллиона снарядов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель со своей стороны отмечал, что более 300 тысяч боеприпасов поставлено Украине со складов, "добыть больше из имеющихся резервов сложно, надо наладить поставки с производства". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр