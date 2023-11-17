https://ria.ru/20231117/ukraina-1910075507.html

СМИ сообщили о дефиците военнослужащих и боеприпасов на Украине

СМИ сообщили о дефиците военнослужащих и боеприпасов на Украине - РИА Новости, 17.11.2023

СМИ сообщили о дефиците военнослужащих и боеприпасов на Украине

Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих, сообщает в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:41

2023-11-17T13:41

2023-11-17T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих, сообщает в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. "Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того, ни другого", - пишет издание. Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву одного миллиона снарядов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель со своей стороны отмечал, что более 300 тысяч боеприпасов поставлено Украине со складов, "добыть больше из имеющихся резервов сложно, надо наладить поставки с производства". Глава украинского минфина Cергей Марченко ранее заявлял в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что будущее Украины зависит от решений США, внимание к конфликту на Украине ослабевает из-за кризиса на Ближнем Востоке. Американская газета Daily Beast ранее писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке, им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231117/perspektivy-1909890389.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр