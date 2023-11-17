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СМИ сообщили о дефиците военнослужащих и боеприпасов на Украине - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 17.11.2023 (обновлено: 13:42 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910075507.html
СМИ сообщили о дефиците военнослужащих и боеприпасов на Украине
СМИ сообщили о дефиците военнослужащих и боеприпасов на Украине - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ сообщили о дефиците военнослужащих и боеприпасов на Украине
Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих, сообщает в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:41
2023-11-17T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих, сообщает в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. "Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того, ни другого", - пишет издание. Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву одного миллиона снарядов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель со своей стороны отмечал, что более 300 тысяч боеприпасов поставлено Украине со складов, "добыть больше из имеющихся резервов сложно, надо наладить поставки с производства". Глава украинского минфина Cергей Марченко ранее заявлял в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что будущее Украины зависит от решений США, внимание к конфликту на Украине ослабевает из-за кризиса на Ближнем Востоке. Американская газета Daily Beast ранее писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке, им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231117/perspektivy-1909890389.html
https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили о дефиците военнослужащих и боеприпасов на Украине

WSJ: Украина испытывает острый дефицит как боеприпасов, так и военнослужащих

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих, сообщает в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
"Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того, ни другого", - пишет издание.
Танк Т-80 ВС России на огневой позиции, Краснолиманское направление спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
"Как прежде больше не будет". Украина вынуждена менять тактику
Вчера, 08:00
Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву одного миллиона снарядов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель со своей стороны отмечал, что более 300 тысяч боеприпасов поставлено Украине со складов, "добыть больше из имеющихся резервов сложно, надо наладить поставки с производства".
Глава украинского минфина Cергей Марченко ранее заявлял в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что будущее Украины зависит от решений США, внимание к конфликту на Украине ослабевает из-за кризиса на Ближнем Востоке.
Американская газета Daily Beast ранее писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке, им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Ни денег, ни оружия. Евросоюз готов сдать Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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