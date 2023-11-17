СМИ сообщили о дефиците военнослужащих и боеприпасов на Украине
WSJ: Украина испытывает острый дефицит как боеприпасов, так и военнослужащих
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих, сообщает в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
"Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того, ни другого", - пишет издание.
Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву одного миллиона снарядов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель со своей стороны отмечал, что более 300 тысяч боеприпасов поставлено Украине со складов, "добыть больше из имеющихся резервов сложно, надо наладить поставки с производства".
Глава украинского минфина Cергей Марченко ранее заявлял в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что будущее Украины зависит от решений США, внимание к конфликту на Украине ослабевает из-за кризиса на Ближнем Востоке.
Американская газета Daily Beast ранее писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке, им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.