https://ria.ru/20231117/ukraina-1910054018.html

Экс-премьер назвал Украину банкротом

Экс-премьер назвал Украину банкротом - РИА Новости, 17.11.2023

Экс-премьер назвал Украину банкротом

Бывший украинский премьер Николай Азаров считает Украину банкротом - по его мнению, страна не способна самостоятельно наполнять свой бюджет, а 75% денег... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:21

2023-11-17T12:21

2023-11-17T12:21

экономика

украина

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывший украинский премьер Николай Азаров считает Украину банкротом - по его мнению, страна не способна самостоятельно наполнять свой бюджет, а 75% денег представляют собой гранты или займы. "Кризис в Украине начался уже давно, и банкротство Украины уже зафиксировано. Это банкротство проявляется в том, что страна не способна самостоятельно наполнять свой бюджет. 75% бюджета – это заемные или грантовые средства! И они дошли до такой ручки, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли Европейский союз вовремя обещанную помощь в размере 1,5 миллиардов евро", - написал Азаров на своей странице в соцсети. Нацбанк Украины в ноябре ухудшил ожидания по дефициту консолидированного бюджета страны по итогам 2023 года: теперь ждет его на уровне 20,4% ВВП вместо 19,8%. Это станет рекордным уровнем с 1992 года. Премьер Украины Денис Шмыгаль 10 ноября заявил, что Киев рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от Европейского союза, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. Ранее газета Politico со ссылкой на главу украинского Минфина Cергея Марченко сообщала, что Украине без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов. Депутат верховной рады Ярослав Железняк в начале ноября сообщал, что парламент Украины принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

украина

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Кирилл Волков

экономика, украина, николай азаров (политик)