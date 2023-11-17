https://ria.ru/20231117/ukraina-1910039929.html
В Госдуме сравнили украинский флот морских дронов с кормушками для рыб
В Госдуме сравнили украинский флот морских дронов с кормушками для рыб - РИА Новости, 17.11.2023
В Госдуме сравнили украинский флот морских дронов с кормушками для рыб
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил украинский флот морских дронов с кормушками для рыб. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:37
2023-11-17T11:37
2023-11-17T11:37
специальная военная операция на украине
безопасность
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил украинский флот морских дронов с кормушками для рыб. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина создала в Черном море флот морских дронов. "Полное уничтожение украинского "москитного флота" и отсутствие экипажей, способных управлять классическими плавсредствами, вынудили Зеленского для поднятия боевого духа делать громкие заявления о создании нового "москитного флота", похожего на дорогостоящие кормушки для рыб с сайта распродаж всякого барахла", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, участь украинского флота одна - "внезапная потеря положительной плавучести и погружение на дно за своими предшественниками". "Призываю украинский народ самим поймать и привязать к носу такой лодки главнокомандующего украинским флотом пана Зеленского с булавой в руке. А затем направить эту лодку в сторону угрожающего и ненавистного ему Крыма, с целью скорейшего завершения бесцельного братоубийственного конфликта", - сказал депутат ГД. "Москитный флот" - быстроходные и маневренные малые боевые корабли и катера, предназначенные для действий в группе, как правило, в прибрежных водах.
https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1909986276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, госдума рф, михаил шеремет, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Госдума РФ, Михаил Шеремет, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме сравнили украинский флот морских дронов с кормушками для рыб
Депутат Шеремет назвал украинский флот морских беспилотников кормушками для рыб
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил украинский флот морских дронов с кормушками для рыб.
Ранее Владимир Зеленский
заявлял, что Украина создала в Черном море флот морских дронов.
Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ
"Полное уничтожение украинского "москитного флота" и отсутствие экипажей, способных управлять классическими плавсредствами, вынудили Зеленского для поднятия боевого духа делать громкие заявления о создании нового "москитного флота", похожего на дорогостоящие кормушки для рыб с сайта распродаж всякого барахла", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, участь украинского флота одна - "внезапная потеря положительной плавучести и погружение на дно за своими предшественниками".
"Призываю украинский народ самим поймать и привязать к носу такой лодки главнокомандующего украинским флотом пана Зеленского с булавой в руке. А затем направить эту лодку в сторону угрожающего и ненавистного ему Крыма, с целью скорейшего завершения бесцельного братоубийственного конфликта", - сказал депутат ГД.
"Москитный флот" - быстроходные и маневренные малые боевые корабли и катера, предназначенные для действий в группе, как правило, в прибрежных водах.
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