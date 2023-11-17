https://ria.ru/20231117/ukraina-1910039929.html

В Госдуме сравнили украинский флот морских дронов с кормушками для рыб

В Госдуме сравнили украинский флот морских дронов с кормушками для рыб - РИА Новости, 17.11.2023

В Госдуме сравнили украинский флот морских дронов с кормушками для рыб

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил украинский флот морских дронов с кормушками для рыб. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:37

2023-11-17T11:37

2023-11-17T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил украинский флот морских дронов с кормушками для рыб. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина создала в Черном море флот морских дронов. "Полное уничтожение украинского "москитного флота" и отсутствие экипажей, способных управлять классическими плавсредствами, вынудили Зеленского для поднятия боевого духа делать громкие заявления о создании нового "москитного флота", похожего на дорогостоящие кормушки для рыб с сайта распродаж всякого барахла", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, участь украинского флота одна - "внезапная потеря положительной плавучести и погружение на дно за своими предшественниками". "Призываю украинский народ самим поймать и привязать к носу такой лодки главнокомандующего украинским флотом пана Зеленского с булавой в руке. А затем направить эту лодку в сторону угрожающего и ненавистного ему Крыма, с целью скорейшего завершения бесцельного братоубийственного конфликта", - сказал депутат ГД. "Москитный флот" - быстроходные и маневренные малые боевые корабли и катера, предназначенные для действий в группе, как правило, в прибрежных водах.

https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1909986276.html

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Кирилл Волков

безопасность, госдума рф, михаил шеремет, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр