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"Безумие". В США пожалели о вражде с Россией из-за "тупости" Украины
"Безумие". В США пожалели о вражде с Россией из-за "тупости" Украины - РИА Новости, 17.11.2023
"Безумие". В США пожалели о вражде с Россией из-за "тупости" Украины
США спровоцировали украинский конфликт в условиях непосильного госдолга, написал в социальной сети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:55
2023-11-17T02:55
2023-11-17T02:55
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. США спровоцировали украинский конфликт в условиях непосильного госдолга, написал в социальной сети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Наши выплаты по обслуживанию долга составляют более триллиона долларов в год. Это безумие, мы не можем себе этого позволить. Это все на фоне тупости Украины. Мы спровоцировали Россию!" — написал полковник.Он также добавил, что Россия никогда не была тем злом, которым ее изображал Вашингтон, и обвинил киевские власти в уничтожении русскоязычного населения Донбасса.Госдолг США в середине сентября достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов. А в начале октября он за день вырос на 275 миллиардов долларов — это на три процента больше всей задолженности России. Согласно октябрьскому докладу МВФ, общий размер американского госдолга в 2023 году достигнет 123,3 процента ВВП, а в 2024 году увеличится до 126,9 процента ВВП.
https://ria.ru/20231117/putin-1909978176.html
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США
"Безумие". В США пожалели о вражде с Россией из-за "тупости" Украины
Макгрегор: США начали украинский конфликт в условиях непосильного госдолга