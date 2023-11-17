https://ria.ru/20231117/udmurtiya-1910035084.html

Более 70 общественных пространств благоустроят в Удмуртии в 2024 году

Более 70 общественных пространств благоустроят в Удмуртии в 2024 году - РИА Новости, 17.11.2023

Более 70 общественных пространств благоустроят в Удмуртии в 2024 году

Более 70 объектов общественного пространства благоустроят в 2024 году в удмуртских городах и селах по госпрограмме, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 17.11.2023

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2023-11-17T11:17

2023-11-17T11:17

удмуртская республика

сарапульский район

кезский район

камбарский район

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 17 ноя – РИА Новости. Более 70 объектов общественного пространства благоустроят в 2024 году в удмуртских городах и селах по госпрограмме, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. "Более 70 территорий благоустроим в следующем году в селах и деревнях республики по программе "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). Это, кстати, почти в 4 раза больше, чем в 2023-м", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Так, по его словам, появятся новые игровые площадки в Дебесах, Кезу, в селе Кама Камбарского района, обновят стадион в селе Новая Чернушка в Якшур-Бодьинском районе. Отремонтируют дороги в Мостовом в Сарапульском районе, в Карсовае в Балезинском районе, в Грахово, в селе Дебы Красногорского района. Благоустроят парк в поселке Новый, Кабачи азбар - зону отдыха в Кабачигурте, сквер по улице Чайковского в Кизнере. Расширят сеть уличного освещения в Уве и Шаркане. Бречалов отметил, что на работы направят более 200 миллионов рублей - федеральных, региональных и внебюджетных. В пресс-службе руководителя региона уточнили, что в благоустройство пространств республики вкладывают свои средства также инвесторы и инициативные жители - порядка 30% из общей суммы будет привлечено из внебюджетных источников. "Удобные и красивые общественные пространства станут притягательным местом для отдыха и туристических поездок. Программа КРСТ помогает создать комфортную и благоприятную среду для жизни и работы граждан, а также стимулировать социально-экономическое развитие региона", - сообщает пресс-служба. По данным властей, в 2023 году общий бюджет по благоустройству сельских территорий составил 55 миллионов рублей. На эти средства реализовано 20 проектов в 8 районах республики. По этой программе был открыт фонтан в Большой Уче и переформатирован парк "Березовая роща" в Завьялово. Благоустроены центральные площади и зоны отдыха в Увинском и Вавожском районах, спортивные и детские площадки в Камбарском, Вавожском, Глазовском и Сарапульском районах. Отремонтированы автомобильные дороги в Каракулинском, Игринском и Кезском районах, также в Кезском районе - пешеходные дорожки. Появилась новая купель в деревне Удмуртские ключи Глазовского района. Всего по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в следующем году республика получит на развитие села больше 1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231114/gazifikatsiya-1909446377.html

https://ria.ru/20231116/udmurtiya-1909782201.html

сарапульский район

кезский район

камбарский район

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сарапульский район, кезский район, камбарский район, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)