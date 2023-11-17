https://ria.ru/20231117/udary-1910106340.html

Российские войска нанесли удары по местам дислокации "Правого сектора"*

Российские войска нанесли удары по местам дислокации "Правого сектора"* - РИА Новости, 17.11.2023

Российские войска нанесли удары по местам дислокации "Правого сектора"*

Вооруженные силы (ВС) РФ в течение недели нанесли 24 удара ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в том числе по местам дислокации "Азова"* и "Правого... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:34

2023-11-17T15:34

2023-11-17T15:34

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

правый сектор

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900523707_0:247:3054:1965_1920x0_80_0_0_012964a5ff5a591d752f6a0d3d598b9a.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ в течение недели нанесли 24 удара ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в том числе по местам дислокации "Азова"* и "Правого сектора"*, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "В период с 11 по 17 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Азов"* и "Правый сектор"*, - сказали в ведомстве. Кроме того, отметили в министерстве, успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, правый сектор, вооруженные силы украины