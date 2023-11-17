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Российские войска нанесли удары по местам дислокации "Правого сектора"* - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/udary-1910106340.html
Российские войска нанесли удары по местам дислокации "Правого сектора"*
Российские войска нанесли удары по местам дислокации "Правого сектора"* - РИА Новости, 17.11.2023
Российские войска нанесли удары по местам дислокации "Правого сектора"*
Вооруженные силы (ВС) РФ в течение недели нанесли 24 удара ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в том числе по местам дислокации "Азова"* и "Правого... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:34
2023-11-17T15:34
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
правый сектор
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ в течение недели нанесли 24 удара ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в том числе по местам дислокации "Азова"* и "Правого сектора"*, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "В период с 11 по 17 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Азов"* и "Правый сектор"*, - сказали в ведомстве. Кроме того, отметили в министерстве, успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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космос - риа наука, россия, правый сектор, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Правый сектор, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удары по местам дислокации "Правого сектора"*

Минобороны: нанесли удары по местам дислокации "Азова" и "Правого сектора"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ в течение недели нанесли 24 удара ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в том числе по местам дислокации "Азова"* и "Правого сектора"*, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«
"В период с 11 по 17 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Азов"* и "Правый сектор"*, - сказали в ведомстве.
Кроме того, отметили в министерстве, успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияПравый секторВооруженные силы Украины
 
 
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