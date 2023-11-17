Российские войска нанесли удары по местам дислокации "Правого сектора"*
Минобороны: нанесли удары по местам дислокации "Азова" и "Правого сектора"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ в течение недели нанесли 24 удара ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, в том числе по местам дислокации "Азова"* и "Правого сектора"*, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
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"В период с 11 по 17 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Азов"* и "Правый сектор"*, - сказали в ведомстве.
Кроме того, отметили в министерстве, успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.
* Экстремистская организация, запрещенная в России