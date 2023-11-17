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Российские понтонеры провели учения в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.11.2023
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15:41 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/ucheniya-1910107533.html
Российские понтонеры провели учения в зоне спецоперации
Российские понтонеры провели учения в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.11.2023
Российские понтонеры провели учения в зоне спецоперации
Понтонеры ВС РФ провели масштабные учения понтонно-переправочных подразделений в зоне спецоперации, продемонстрировав возможности инженерных войск по наведению... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:41
2023-11-17T15:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
технологии
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Понтонеры ВС РФ провели масштабные учения понтонно-переправочных подразделений в зоне спецоперации, продемонстрировав возможности инженерных войск по наведению переправ через широкие водные преграды, передает корреспондент РИА Новости. "Понтонно-переправочное подразделение нашего соединения имеет достаточно большую практику в преодолении водных преград на различных тактических направлениях, используя стандартные и нестандартные способы выполнения задач, как на широких, так и узких водных преградах, используя материальную часть понтонного парка буксирно-моторных катеров, а также переправочно-десантных средств", - рассказал командир подразделения с позывным "Берилл". По его словам, подразделения инженеров ВС РФ способны работать в любое время суток и при любых погодных условиях. "Мы способны работать как днем, так и ночью, в любых погодных условиях, воинский коллектив слажен, практические навыки на высоком уровне, большая часть коллектива награждена государственными наградами", - отметил он.
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безопасность, вооруженные силы рф, технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские понтонеры провели учения в зоне спецоперации

Понтонеры на учениях в зоне СВО показали возможности по наведению переправ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНаведение понтонно-мостовой переправы
Наведение понтонно-мостовой переправы - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Наведение понтонно-мостовой переправы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Понтонеры ВС РФ провели масштабные учения понтонно-переправочных подразделений в зоне спецоперации, продемонстрировав возможности инженерных войск по наведению переправ через широкие водные преграды, передает корреспондент РИА Новости.
"Понтонно-переправочное подразделение нашего соединения имеет достаточно большую практику в преодолении водных преград на различных тактических направлениях, используя стандартные и нестандартные способы выполнения задач, как на широких, так и узких водных преградах, используя материальную часть понтонного парка буксирно-моторных катеров, а также переправочно-десантных средств", - рассказал командир подразделения с позывным "Берилл".
По его словам, подразделения инженеров ВС РФ способны работать в любое время суток и при любых погодных условиях. "Мы способны работать как днем, так и ночью, в любых погодных условиях, воинский коллектив слажен, практические навыки на высоком уровне, большая часть коллектива награждена государственными наградами", - отметил он.
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