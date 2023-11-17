https://ria.ru/20231117/ucheniya-1910107533.html

Российские понтонеры провели учения в зоне спецоперации

Российские понтонеры провели учения в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.11.2023

Российские понтонеры провели учения в зоне спецоперации

Понтонеры ВС РФ провели масштабные учения понтонно-переправочных подразделений в зоне спецоперации, продемонстрировав возможности инженерных войск по наведению... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:41

2023-11-17T15:41

2023-11-17T15:41

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ЛУГАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Понтонеры ВС РФ провели масштабные учения понтонно-переправочных подразделений в зоне спецоперации, продемонстрировав возможности инженерных войск по наведению переправ через широкие водные преграды, передает корреспондент РИА Новости. "Понтонно-переправочное подразделение нашего соединения имеет достаточно большую практику в преодолении водных преград на различных тактических направлениях, используя стандартные и нестандартные способы выполнения задач, как на широких, так и узких водных преградах, используя материальную часть понтонного парка буксирно-моторных катеров, а также переправочно-десантных средств", - рассказал командир подразделения с позывным "Берилл". По его словам, подразделения инженеров ВС РФ способны работать в любое время суток и при любых погодных условиях. "Мы способны работать как днем, так и ночью, в любых погодных условиях, воинский коллектив слажен, практические навыки на высоком уровне, большая часть коллектива награждена государственными наградами", - отметил он.

https://ria.ru/20230907/tekhnika-1894664422.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, технологии, ситуация в днр и лнр