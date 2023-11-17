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Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом - РИА Новости, 17.11.2023
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21:44 17.11.2023 (обновлено: 21:59 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/uchastniki-1910198271.html
Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом
Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом - РИА Новости, 17.11.2023
Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом
Кремль сознательно не обнародовал список участников встречи президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, чтобы всем было комфортно и состоялся... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:44
2023-11-17T21:59
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Кремль сознательно не обнародовал список участников встречи президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, чтобы всем было комфортно и состоялся содержательный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам. Чтобы им было комфортно. И проведение встречи в закрытом режиме именно было запланировано с тем, чтобы состоялся содержательный разговор. Чтоб они спокойно все могли поговорить", - сказал он журналистам.Путин в среду встречался с представителями крупного бизнеса, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики и возвращению бизнеса в Россию.
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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Россия
Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом

Песков: Кремль специально не оглашал список участников встречи Путина с бизнесом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Кремль сознательно не обнародовал список участников встречи президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, чтобы всем было комфортно и состоялся содержательный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам. Чтобы им было комфортно. И проведение встречи в закрытом режиме именно было запланировано с тем, чтобы состоялся содержательный разговор. Чтоб они спокойно все могли поговорить", - сказал он журналистам.
Путин в среду встречался с представителями крупного бизнеса, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики и возвращению бизнеса в Россию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с представителями крупного бизнеса
16 ноября, 12:27
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаРоссия
 
 
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