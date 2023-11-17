https://ria.ru/20231117/uchastniki-1910198271.html

Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом

Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом - РИА Новости, 17.11.2023

Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом

Кремль сознательно не обнародовал список участников встречи президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, чтобы всем было комфортно и состоялся... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:44

2023-11-17T21:44

2023-11-17T21:59

владимир путин

дмитрий песков

политика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Кремль сознательно не обнародовал список участников встречи президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, чтобы всем было комфортно и состоялся содержательный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам. Чтобы им было комфортно. И проведение встречи в закрытом режиме именно было запланировано с тем, чтобы состоялся содержательный разговор. Чтоб они спокойно все могли поговорить", - сказал он журналистам.Путин в среду встречался с представителями крупного бизнеса, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики и возвращению бизнеса в Россию.

https://ria.ru/20231116/biznes-1909797730.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дмитрий песков, политика, россия