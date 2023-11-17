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Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом
Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом - РИА Новости, 17.11.2023
Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом
Кремль сознательно не обнародовал список участников встречи президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, чтобы всем было комфортно и состоялся... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:44
2023-11-17T21:44
2023-11-17T21:59
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Кремль сознательно не обнародовал список участников встречи президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, чтобы всем было комфортно и состоялся содержательный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам. Чтобы им было комфортно. И проведение встречи в закрытом режиме именно было запланировано с тем, чтобы состоялся содержательный разговор. Чтоб они спокойно все могли поговорить", - сказал он журналистам.Путин в среду встречался с представителями крупного бизнеса, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики и возвращению бизнеса в Россию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Россия
Кремль объяснил неразглашение списка участников встречи Путина с бизнесом
Песков: Кремль специально не оглашал список участников встречи Путина с бизнесом