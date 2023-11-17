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Шесть украинцев призывного возраста запросили убежища в Молдавии - РИА Новости, 17.11.2023
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14:40 17.11.2023 (обновлено: 14:54 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/ubezhische-1910091408.html
Шесть украинцев призывного возраста запросили убежища в Молдавии
Шесть украинцев призывного возраста запросили убежища в Молдавии - РИА Новости, 17.11.2023
Шесть украинцев призывного возраста запросили убежища в Молдавии
Шестеро граждан Украины призывного возраста, которые незаконно пересекли молдавско-украинскую границу, запросили убежища в Молдавии, сообщила в пятницу... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:40
2023-11-17T14:54
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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Шестеро граждан Украины призывного возраста, которые незаконно пересекли молдавско-украинскую границу, запросили убежища в Молдавии, сообщила в пятницу пресс-служба Пограничной полиции республики. "Пограничная полиция выявила шестерых иностранцев, которые незаконно пересекли границу из Украины в Молдавию. Они запросили убежища на территории Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Погранполиции. В ведомстве отметили, что пятеро мужчин были задержаны возле населенного пункта Токуза. Проверка показала, что задержанные являются гражданами Украины в возрасте от 24 до 37 лет. Еще один украинец был обнаружен в населенном пункте Сэиць, он признался, что пересек границу нелегально. Иностранцев доставили в Генеральную инспекцию по делам мигрантов, чтобы решить их дальнейшую судьбу. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894794545.html
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в мире, украина, молдавия
В мире, Украина, Молдавия
Шесть украинцев призывного возраста запросили убежища в Молдавии

Погранполиция: шесть украинцев призывного возраста запросили убежища в Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Шестеро граждан Украины призывного возраста, которые незаконно пересекли молдавско-украинскую границу, запросили убежища в Молдавии, сообщила в пятницу пресс-служба Пограничной полиции республики.
«
"Пограничная полиция выявила шестерых иностранцев, которые незаконно пересекли границу из Украины в Молдавию. Они запросили убежища на территории Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Погранполиции.
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В ведомстве отметили, что пятеро мужчин были задержаны возле населенного пункта Токуза. Проверка показала, что задержанные являются гражданами Украины в возрасте от 24 до 37 лет. Еще один украинец был обнаружен в населенном пункте Сэиць, он признался, что пересек границу нелегально.
Иностранцев доставили в Генеральную инспекцию по делам мигрантов, чтобы решить их дальнейшую судьбу.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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