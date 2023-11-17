https://ria.ru/20231117/ubezhische-1910091408.html

Шесть украинцев призывного возраста запросили убежища в Молдавии

Шесть украинцев призывного возраста запросили убежища в Молдавии - РИА Новости, 17.11.2023

Шесть украинцев призывного возраста запросили убежища в Молдавии

Шестеро граждан Украины призывного возраста, которые незаконно пересекли молдавско-украинскую границу, запросили убежища в Молдавии, сообщила в пятницу... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:40

2023-11-17T14:40

2023-11-17T14:54

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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Шестеро граждан Украины призывного возраста, которые незаконно пересекли молдавско-украинскую границу, запросили убежища в Молдавии, сообщила в пятницу пресс-служба Пограничной полиции республики. "Пограничная полиция выявила шестерых иностранцев, которые незаконно пересекли границу из Украины в Молдавию. Они запросили убежища на территории Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Погранполиции. В ведомстве отметили, что пятеро мужчин были задержаны возле населенного пункта Токуза. Проверка показала, что задержанные являются гражданами Украины в возрасте от 24 до 37 лет. Еще один украинец был обнаружен в населенном пункте Сэиць, он признался, что пересек границу нелегально. Иностранцев доставили в Генеральную инспекцию по делам мигрантов, чтобы решить их дальнейшую судьбу. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230907/ukraina-1894794545.html

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