https://ria.ru/20231117/turoperatory-1910062866.html

Туроператоры рассказали о проблемах с системой "Электронная путевка"

Туроператоры рассказали о проблемах с системой "Электронная путевка" - РИА Новости, 17.11.2023

Туроператоры рассказали о проблемах с системой "Электронная путевка"

По результатам двух первых дней эксплуатации массовыми туроператорами системы "Электронная путевка" с выгрузкой больших массивов данных в режиме реального... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:28

2023-11-17T13:28

2023-11-17T13:28

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. По результатам двух первых дней эксплуатации массовыми туроператорами системы "Электронная путевка" с выгрузкой больших массивов данных в режиме реального времени у участников рынка возникли проблемы, сообщает АТОР.Система, по словам экспертов, просто возвращала часть заведенных в нее туров с "неизвестной ошибкой". Понять конкретный источник сбоя, говорит один из игроков рынка, в текущей конфигурации "Электронной путевки" пока невозможно.Ошибка может быть результатом неготовности самой системы к большим нагрузкам в продуктовом режиме. Но специалисты все же склонны полагать, что причиной почти всех отказов является некорректный или неполный ввод данных в систему турагентами.В АТОР напомнили, что к ИС "Электронная путевка" подключены IT-системы туроператоров, но они автоматически выгружают в нее только те данные, которые вручную или полуавтоматически заводят их розничные партнеры (турагенты). Именно от них и зависит то, что в итоге окажется в базе.Агентский рынок, уточняют в АТОР, оказался не готовым к нововведению. Несмотря на то, что обновленные формы договоров и инструкции были туроператорами разосланы, этому сегменту не хватило времени и главное, детальных пояснений по каждому шагу работы в новой для них системе.Данные об 20-30 процентах проданных и оплаченных туров просто не отображаются в системе, не вносятся в нее. Но ответственность за невнесение данных в ИС "ЭП" наступила для туроператоров уже 15 ноября. При этом ни в каких законодательных и нормативных актах ответственность агента за внесение или невнесение данных в "Электронную путевку" не прописана. По данным АТОР, проблема была озвучена и обсуждалась на совещании в Минэкономразвития с участием туроператоров и оператора ИС "ЭП". В ведомстве сообщили, что не будут применять к туроператорам штрафные и санкционные меры воздействия, а каждая проблема будет разбираться в индивидуальном порядке. А также подтвердили, что озвученная проблема на контроле, и пообещали совместно с туроператорами выработать алгоритм ее решения в короткие сроки.Как уточняют в РСТ, туроператоры начали менять формат своих правоотношений с турагентствами, чтобы соответствовать требованиям о порядке передачи сведений в эту информационную систему.Например, "Библио Глобус" предложил своим партнерам до 1 декабря 2023 года заключить договор, который предусматривает ряд новых условий. Например то, что турагент заключает реализацию турпродукта только по ценам, указанным в системе бронирования туроператора. Кроме того, оплата полностью перечисляется туроператору, а по прошествии пяти дней партнер получает агентское вознаграждение.Есть и другие новшества. Например, как сообщает "Библио-Глобус", бронировать заявки у него смогут только агентства, заключившие с ним договор и входящие в Единый федеральный реестр турагентств.Как пояснил руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по агентской деятельности, директор управляющей компании сети турагентств "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов, на туристическом рынке сейчас идут структурные изменения."Это связано с тем, что туризм становится полноценной отраслью экономики. Новшества должны сделать турбизнес более прозрачным, а правовые отношения внутри него – понятными для всех. Позиция РСТ такова, что в данном случае туроператор просто выполняет требования нового закона об электронной путевке, главная задача которого – упорядочить работу на рынке", – добавил он."Я также полагаю, что ничего трагического не произошло. Большая часть эмоций на агентском рынке, на мой взгляд, вызвана недопониманием новых нормативов и их вольной трактовкой", – сказал глава правового комитета РСТ, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.По его словам, рынок уже проходил несколько серьезных метаморфоз, в том числе изменение договоров, появление фингарантий, введение реестров – и в каждом случае под них подстраивался.

https://ria.ru/20231117/gosposhliny-1910020521.html

https://ria.ru/20231110/turpotok-1908589917.html

https://ria.ru/20231102/tury-1906725986.html

https://ria.ru/20231115/putevka-1909544618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)