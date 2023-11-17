https://ria.ru/20231117/trudoustroystvo-1910166460.html
Более 260 медработников устроились в горбольницу Королева в 2023 году
Более 260 медработников устроились в горбольницу Королева в 2023 году - РИА Новости, 17.11.2023
Более 260 медработников устроились в горбольницу Королева в 2023 году
В текущем году в городскую больницу подмосковного Королева устроились на работу 263 медицинских работника, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:43
2023-11-17T18:43
2023-11-17T18:43
общество
королев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В текущем году в городскую больницу подмосковного Королева устроились на работу 263 медицинских работника, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Из указанного числа 123 врача и 140 сотрудников среднего медперсонала. Среди новых кадров немало узких специалистов – детские хирурги, эндоскописты, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, отоларингологи, кардиологи, клинические психологи, врачи УЗИ-диагностики и другие специалисты. Привлечению медицинских специалистов в Королеве уделяется особое внимание. Один из приоритетов – молодежь. В городе постоянно проводятся дни открытых дверей для выпускников медицинских вузов Подмосковья и соседних регионов, на которых ребят знакомят не только с больницами и поликлиниками, в которые приглашают работать, но и с городской инфраструктурой, возможностями для отдыха, спорта, развития детей, говорится в сообщении. Врачам, приезжающим из других городов, предлагается компенсация аренды квартир и служебное жилье. Также медицинские работники принимают участие в региональной программе "Социальная ипотека", сертификаты программы получили уже 57 королевских специалистов.
https://ria.ru/20231113/korolev-1909138502.html
королев
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, королев, московская область (подмосковье)
Общество, Королев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В текущем году в городскую больницу подмосковного Королева устроились на работу 263 медицинских работника, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Из указанного числа 123 врача и 140 сотрудников среднего медперсонала. Среди новых кадров немало узких специалистов – детские хирурги, эндоскописты, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, отоларингологи, кардиологи, клинические психологи, врачи УЗИ-диагностики и другие специалисты.
Привлечению медицинских специалистов в Королеве уделяется особое внимание. Один из приоритетов – молодежь. В городе постоянно проводятся дни открытых дверей для выпускников медицинских вузов Подмосковья
и соседних регионов, на которых ребят знакомят не только с больницами и поликлиниками, в которые приглашают работать, но и с городской инфраструктурой, возможностями для отдыха, спорта, развития детей, говорится в сообщении.
Врачам, приезжающим из других городов, предлагается компенсация аренды квартир и служебное жилье. Также медицинские работники принимают участие в региональной программе "Социальная ипотека", сертификаты программы получили уже 57 королевских специалистов.
Марафон в поддержку донорского движения прошел в подмосковном Королеве