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В России утвердили перечень территорий северного завоза - РИА Новости, 17.11.2023
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10:12 17.11.2023 (обновлено: 10:35 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/tovary-1910019715.html
В России утвердили перечень территорий северного завоза
В России утвердили перечень территорий северного завоза - РИА Новости, 17.11.2023
В России утвердили перечень территорий северного завоза
Правительство РФ утвердило перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:12
2023-11-17T10:35
россия
экономика
хабаровский край
архангельское
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами, сообщается на сайте кабмина."Правительство утвердило перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В перечень территорий вошли населенные пункты 21 субъекта РФ: республики Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.Кабмин также принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза, в том числе по его мониторингу, утверждению маршрута и графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок грузов северного завоза между морскими портами, координации деятельности органов власти в этой сфере.Северный завоз – комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Завоз товаров осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.
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россия, экономика, хабаровский край, архангельское, михаил мишустин
Россия, Экономика, Хабаровский край, Архангельское, Михаил Мишустин
В России утвердили перечень территорий северного завоза

Власти утвердили территории северного завоза для обеспечения важными товарами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство утвердило перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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В перечень территорий вошли населенные пункты 21 субъекта РФ: республики Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Кабмин также принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза, в том числе по его мониторингу, утверждению маршрута и графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок грузов северного завоза между морскими портами, координации деятельности органов власти в этой сфере.
Северный завоз – комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Завоз товаров осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.
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