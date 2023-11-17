https://ria.ru/20231117/tovary-1910019715.html

В России утвердили перечень территорий северного завоза

В России утвердили перечень территорий северного завоза - РИА Новости, 17.11.2023

В России утвердили перечень территорий северного завоза

Правительство РФ утвердило перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:12

2023-11-17T10:12

2023-11-17T10:35

россия

экономика

хабаровский край

архангельское

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами, сообщается на сайте кабмина."Правительство утвердило перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В перечень территорий вошли населенные пункты 21 субъекта РФ: республики Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.Кабмин также принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза, в том числе по его мониторингу, утверждению маршрута и графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок грузов северного завоза между морскими портами, координации деятельности органов власти в этой сфере.Северный завоз – комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Завоз товаров осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.

https://ria.ru/20231115/gsm-1909531566.html

https://ria.ru/20231025/putin-1905248664.html

россия

хабаровский край

архангельское

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россия, экономика, хабаровский край, архангельское, михаил мишустин