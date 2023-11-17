https://ria.ru/20231117/toplivo-1910093284.html

Израиль разрешил пропускать в Газу по две цистерны с топливом в день

Израиль разрешил пропускать в Газу по две цистерны с топливом в день - РИА Новости, 17.11.2023

Израиль разрешил пропускать в Газу по две цистерны с топливом в день

Военный кабинет Израиля одобрил запрашиваемую США рекомендацию армии обороны страны (ЦАХАЛ) и службы безопасности "Шин Бет" пропускать в сектор Газа по две... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:50

2023-11-17T14:50

2023-11-17T15:01

в мире

израиль

сша

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_0df3b6574a593fb0e82f5625c4be5c43.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военный кабинет Израиля одобрил запрашиваемую США рекомендацию армии обороны страны (ЦАХАЛ) и службы безопасности "Шин Бет" пропускать в сектор Газа по две цистерны с топливом в день на нужды ООН, сообщает телеканал i24."Военный кабинет Израиля одобрил совместную рекомендацию ЦАХАЛ и "Шин Бет" выполнить запрос США и разрешить проход (в сектор Газа) двух дизельных танкеров в день для нужд ООН на ежедневной основе", - сообщает телеканал.Как сообщается, топливо будет предназначаться гражданскому населению на юге сектора Газа при условии, что оно не дойдет до палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20231117/gaza-1910078640.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году