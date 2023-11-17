https://ria.ru/20231117/toplivo-1910093284.html
Израиль разрешил пропускать в Газу по две цистерны с топливом в день
Израиль разрешил пропускать в Газу по две цистерны с топливом в день - РИА Новости, 17.11.2023
Израиль разрешил пропускать в Газу по две цистерны с топливом в день
Военный кабинет Израиля одобрил запрашиваемую США рекомендацию армии обороны страны (ЦАХАЛ) и службы безопасности "Шин Бет" пропускать в сектор Газа по две... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:50
2023-11-17T14:50
2023-11-17T15:01
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военный кабинет Израиля одобрил запрашиваемую США рекомендацию армии обороны страны (ЦАХАЛ) и службы безопасности "Шин Бет" пропускать в сектор Газа по две цистерны с топливом в день на нужды ООН, сообщает телеканал i24."Военный кабинет Израиля одобрил совместную рекомендацию ЦАХАЛ и "Шин Бет" выполнить запрос США и разрешить проход (в сектор Газа) двух дизельных танкеров в день для нужд ООН на ежедневной основе", - сообщает телеканал.Как сообщается, топливо будет предназначаться гражданскому населению на юге сектора Газа при условии, что оно не дойдет до палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20231117/gaza-1910078640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль разрешил пропускать в Газу по две цистерны с топливом в день
Израиль разрешил пропускать в Газу две цистерны с топливом в день на нужды ООН