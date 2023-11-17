https://ria.ru/20231117/toplivo-1910088876.html

Автомобильное топливо на российской бирже подешевело

Автомобильное топливо на российской бирже подешевело - РИА Новости, 17.11.2023

Автомобильное топливо на российской бирже подешевело

Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизилось, в том числе продолжило дешеветь... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:30

2023-11-17T14:30

2023-11-17T14:31

экономика

россия

николай шульгинов

аи-95

аи-92

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизилось, в том числе продолжило дешеветь автомобильное, при этом дизельное топливо потеряло почти 5%, следует из материалов торгов. Цена на летнее дизтопливо по территориальному индексу Европейской части России за пятницу упала на 4,75%, до 56 342 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 подешевела на 0,86%, до 48 862 рублей за тонну, Аи-95 - на 1,17%, до 51 775 рублей за тонну. В начале месяца эти цены опускались до уровня середины апреля, когда стоимость Аи-92 была в пределах 46-48 тысяч рублей за тонну, а Аи-95 - 51-52 тысяч, затем стали расти. В то же время снизилась цена и на зимнее дизельное топливо: по итогам торговой сессии его стоимость опустилась на 0,3%, до 68 842 рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 0,88% - до 56 925 рублей за тонну. Цена мазута за пятницу опустилась на 4,04%, до 15 793 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,16%, до 35 665 рублей за тонну. Подешевел и авиакеросин - на 4,24%, до 77 786 рублей за тонну. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%. При этом глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что власти обсуждают также снятие запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95.

https://ria.ru/20231103/toplivo-1907092014.html

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экономика, россия, николай шульгинов, аи-95, аи-92, министерство энергетики рф (минэнерго россии)