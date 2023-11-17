https://ria.ru/20231117/tokmak-1910025678.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 17.11.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
ВСУ минувшей ночью нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:43
2023-11-17T10:43
2023-11-17T10:43
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ минувшей ночью нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "По имеющейся информации, в 00.10 мск боевики ВСУ совершили ракетный обстрел кассетными снарядами частного сектора города Токмак", - сказали в оперативных службах. Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, Информация уточняется, добавили там.
https://ria.ru/20231116/voennye-1909828142.html
токмак
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины
Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ минувшей ночью нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах.
"По имеющейся информации, в 00.10 мск боевики ВСУ совершили ракетный обстрел кассетными снарядами частного сектора города Токмак", - сказали в оперативных службах.
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, Информация уточняется, добавили там.
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области