https://ria.ru/20231117/tokmak-1910025678.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 17.11.2023

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

ВСУ минувшей ночью нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:43

2023-11-17T10:43

2023-11-17T10:43

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ минувшей ночью нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "По имеющейся информации, в 00.10 мск боевики ВСУ совершили ракетный обстрел кассетными снарядами частного сектора города Токмак", - сказали в оперативных службах. Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, Информация уточняется, добавили там.

https://ria.ru/20231116/voennye-1909828142.html

токмак

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

токмак, запорожская область, вооруженные силы украины