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ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 17.11.2023
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10:43 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/tokmak-1910025678.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 17.11.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
ВСУ минувшей ночью нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:43
2023-11-17T10:43
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ минувшей ночью нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "По имеющейся информации, в 00.10 мск боевики ВСУ совершили ракетный обстрел кассетными снарядами частного сектора города Токмак", - сказали в оперативных службах. Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, Информация уточняется, добавили там.
https://ria.ru/20231116/voennye-1909828142.html
токмак
запорожская область
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины
Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ минувшей ночью нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах.
"По имеющейся информации, в 00.10 мск боевики ВСУ совершили ракетный обстрел кассетными снарядами частного сектора города Токмак", - сказали в оперативных службах.
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, Информация уточняется, добавили там.
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ТокмакЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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