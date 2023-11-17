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Команда Байдена может зарегистрироваться в TikTok, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
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14:43 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/tiktok-1910091827.html
Команда Байдена может зарегистрироваться в TikTok, пишут СМИ
Команда Байдена может зарегистрироваться в TikTok, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
Команда Байдена может зарегистрироваться в TikTok, пишут СМИ
Предвыборный штаб президента США Джо Байдена может зарегистрироваться в соцсети TikTok для привлечения молодых избирателей на предстоящих выборах, несмотря на... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:43
2023-11-17T14:43
в мире
сша
джо байден
tiktok
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Джо Байдена может зарегистрироваться в соцсети TikTok для привлечения молодых избирателей на предстоящих выборах, несмотря на сообщения об угрозе безопасности США со стороны соцсети, сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на два источника. "Предвыборный штаб по переизбранию президента Байдена в частном порядке рассматривал, стоит ли зарегистрироваться в соцсети TikTok, чтобы попытаться привлечь больше молодых избирателей", - говорится в сообщении Axios. По информации портала, подобные меры нужны команде Байдена для привлечения аудитории моложе 30 лет. При этом ранее предвыборный штаб президента лишь косвенно использовал соцсеть, опираясь на дружественных лидеров мнений. Следующие выборы в США назначены на ноябрь 2024 года. Глава американского минторга Джина Раймондо заявляла в начале октября, что США по-прежнему считают TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance, угрозой национальной безопасности, но нуждаются в установленном законом наборе инструментов для ответа на нее. TikTok подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от соцсети данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.
https://ria.ru/20231113/tiktok-1909126708.html
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в мире, сша, джо байден, tiktok
В мире, США, Джо Байден, TikTok
Команда Байдена может зарегистрироваться в TikTok, пишут СМИ

Axios: команда Байдена может использовать TikTok для привлечения избирателей

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Джо Байдена может зарегистрироваться в соцсети TikTok для привлечения молодых избирателей на предстоящих выборах, несмотря на сообщения об угрозе безопасности США со стороны соцсети, сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на два источника.
"Предвыборный штаб по переизбранию президента Байдена в частном порядке рассматривал, стоит ли зарегистрироваться в соцсети TikTok, чтобы попытаться привлечь больше молодых избирателей", - говорится в сообщении Axios.
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По информации портала, подобные меры нужны команде Байдена для привлечения аудитории моложе 30 лет. При этом ранее предвыборный штаб президента лишь косвенно использовал соцсеть, опираясь на дружественных лидеров мнений.
Следующие выборы в США назначены на ноябрь 2024 года.
Глава американского минторга Джина Раймондо заявляла в начале октября, что США по-прежнему считают TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance, угрозой национальной безопасности, но нуждаются в установленном законом наборе инструментов для ответа на нее.
TikTok подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от соцсети данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.
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