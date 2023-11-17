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США объявили проиранскую милицию в Ираке и ее лидера террористами
США объявили проиранскую милицию в Ираке и ее лидера террористами - РИА Новости, 17.11.2023
США объявили проиранскую милицию в Ираке и ее лидера террористами
США признали действующую в Ираке проиранскую военизированную группировку "Катаиб Сайид аш-Шухада" и ее лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи международными... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T23:44
2023-11-17T23:44
2023-11-17T23:44
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. США признали действующую в Ираке проиранскую военизированную группировку "Катаиб Сайид аш-Шухада" и ее лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи международными террористами, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Решение последовало за участившимися обстрелами американских войск и баз в Сирии и Ираке. Ответственность за атаки США возлагают на союзников Ирана в регионе. "Госдепартамент сегодня объявляет "Катаиб Сайид аш-Шухада" и ее генерального секретаря Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи специально признанными глобальными террористами", - сказано в заявлении Блинкена. Деятельность группировки, по его словам, представляет угрозу для жизней американских военнослужащих в Ираке и Сирии, а также их союзников по коалиции против террористической организации "Исламское государство"*.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231113/izrail-1909242272.html
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в мире, ирак, сша, сирия, энтони блинкен, государственный департамент сша, исламское государство
В мире, Ирак, США, Сирия, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Исламское государство
США объявили проиранскую милицию в Ираке и ее лидера террористами
США объявили проиранскую милицию в Ираке и ее лидера международными террористами