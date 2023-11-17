https://ria.ru/20231117/tekhnologii-1910151198.html
"Росатом" рассказал об интересе Латинской Америки к ядерным технологиям
"Росатом" рассказал об интересе Латинской Америки к ядерным технологиям - РИА Новости, 17.11.2023
"Росатом" рассказал об интересе Латинской Америки к ядерным технологиям
Страны Латинской Америки проявляют интерес к ядерным технологиям "Росатома" в сфере медицины и сельского хозяйства, сообщил журналистам президент "Росатом... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:34
2023-11-17T17:34
2023-11-17T17:34
наука
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
иван дыбов (президент "росатом латинская америка")
латинская америка
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноя - РИА Новости. Страны Латинской Америки проявляют интерес к ядерным технологиям "Росатома" в сфере медицины и сельского хозяйства, сообщил журналистам президент "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов. "Страны Латинской Америки выражают интерес к ядерным технологиям в сфере медицины и сельского хозяйства в части возможностей по стерилизации продукции медицинского назначения, продления срока годности сельхозпродукции", - отметил он. "В числе стран, которые проявляют интерес к таким технологиям, - Колумбия, Доминикана, Никарагуа", - добавил Дыбов.
https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html
латинская америка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", иван дыбов (президент "росатом латинская америка"), латинская америка
Наука, Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Иван Дыбов (президент "Росатом Латинская Америка"), Латинская Америка
"Росатом" рассказал об интересе Латинской Америки к ядерным технологиям
"Росатом": Латинской Америке интересны технологии в сферах медицины и АПК