https://ria.ru/20231117/tekhnologii-1910151198.html

"Росатом" рассказал об интересе Латинской Америки к ядерным технологиям

"Росатом" рассказал об интересе Латинской Америки к ядерным технологиям - РИА Новости, 17.11.2023

"Росатом" рассказал об интересе Латинской Америки к ядерным технологиям

Страны Латинской Америки проявляют интерес к ядерным технологиям "Росатома" в сфере медицины и сельского хозяйства, сообщил журналистам президент "Росатом... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:34

2023-11-17T17:34

2023-11-17T17:34

наука

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

иван дыбов (президент "росатом латинская америка")

латинская америка

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноя - РИА Новости. Страны Латинской Америки проявляют интерес к ядерным технологиям "Росатома" в сфере медицины и сельского хозяйства, сообщил журналистам президент "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов. "Страны Латинской Америки выражают интерес к ядерным технологиям в сфере медицины и сельского хозяйства в части возможностей по стерилизации продукции медицинского назначения, продления срока годности сельхозпродукции", - отметил он. "В числе стран, которые проявляют интерес к таким технологиям, - Колумбия, Доминикана, Никарагуа", - добавил Дыбов.

https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html

латинская америка

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", иван дыбов (президент "росатом латинская америка"), латинская америка