https://ria.ru/20231117/tekhnologii-1909988724.html

Россия на АТЭС подчеркивала важность доступа к климатическим технологиям

Россия на АТЭС подчеркивала важность доступа к климатическим технологиям - РИА Новости, 17.11.2023

Россия на АТЭС подчеркивала важность доступа к климатическим технологиям

Делегация России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подчеркивала важность общего доступа к технологиям, которые играют... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T04:26

2023-11-17T04:26

2023-11-17T04:26

россия

тихий океан

сан-франциско

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саммит атэс

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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Делегация России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подчеркивала важность общего доступа к технологиям, которые играют критическую роль для энергетического перехода в контексте изменения климата, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на АТЭС. "Целый ряд лидеров, включая и нас, подчеркивали, что здесь необходимо, чтобы все имели доступ к технологиям. Технологии сегодня очень критичны для того, чтобы совершить энергетический переход", - сообщил он журналистам. Он подчеркнул, что сегодня ни у кого не вызывает сомнений наличие климатической повестки. "Говорили о проблемах, связанных с возросшим количеством погодных явлений, говорили о том, что существует реальная угроза необходимости переселения людей из прибрежных зон", - добавил он. Вице-премьер отметил, что в регионе Тихого океана данная проблема встает особенно остро для некоторых островных государств и "это тот вопрос, который все страны должны решать вместе". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231117/ates-1909986558.html

россия

тихий океан

сан-франциско

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россия, тихий океан, сан-франциско, алексей оверчук, саммит атэс , сша, в мире