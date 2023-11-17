Россия на АТЭС подчеркивала важность доступа к климатическим технологиям
Оверчук: Россия на АТЭС подчеркивала доступность климатических технологий
© AP Photo / Eric RisbergТаблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско.
© AP Photo / Eric Risberg
Таблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско.. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Делегация России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подчеркивала важность общего доступа к технологиям, которые играют критическую роль для энергетического перехода в контексте изменения климата, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на АТЭС.
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"Целый ряд лидеров, включая и нас, подчеркивали, что здесь необходимо, чтобы все имели доступ к технологиям. Технологии сегодня очень критичны для того, чтобы совершить энергетический переход", - сообщил он журналистам.
Он подчеркнул, что сегодня ни у кого не вызывает сомнений наличие климатической повестки.
"Говорили о проблемах, связанных с возросшим количеством погодных явлений, говорили о том, что существует реальная угроза необходимости переселения людей из прибрежных зон", - добавил он.
Вице-премьер отметил, что в регионе Тихого океана данная проблема встает особенно остро для некоторых островных государств и "это тот вопрос, который все страны должны решать вместе".
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.