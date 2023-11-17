https://ria.ru/20231117/svadby-1910025314.html
Красноярские северные свадьбы проведут на выставке-форуме "Россия"
Красноярские северные свадьбы проведут на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 17.11.2023
Красноярские северные свадьбы проведут на выставке-форуме "Россия"
Посетители международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ 18 ноября в день презентации Красноярского края увидят торжественное бракосочетание двух пар из... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:42
2023-11-17T10:42
2023-11-17T10:42
красноярский край
выставка-форум "россия"
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Посетители международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ 18 ноября в день презентации Красноярского края увидят торжественное бракосочетание двух пар из Эвенкии и Таймыра, проведенное с соблюдением всех традиций северных народностей, сообщает пресс-служба губернатора. В этот день кроме красочных церемоний бракосочетания пройдут деловые события, выступления красноярских артистов, лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия ознакомят с важнейшими аспектами жизни и развития региона. "На торжественном открытии будут представлены главные достижения второго по величине субъекта России и приоритетные проекты его развития на ближайшие годы. Также в этот день на одной из сессий презентуют экономический, инвестиционный и туристический потенциал и перспективные для реализации на территории края инвестпроекты", - говорится в сообщении. Отмечается, что особый интерес у посетителей вызывает быт и традиции народов Севера. "В День региона на выставке поженятся две пары из Красноярского края – жители Эвенкии и Таймыра. Церемонии пройдут с соблюдением древних обрядов. Женихи и невесты предстанут в национальных одеяниях и в окружении северной атрибутики. Дополнят атмосферу музыка и выступления таймырских и эвенкийских артистов", - сообщает пресс-служба. Кульминацией культурной программы Дня Красноярского края станет концерт "Моя Родина – Сибирь!". На главной сцене выставки выступят лучшие коллективы края, в числе которых всемирно известный ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко. Коллектив уже покорил площадки более чем в 70 странах мира. В культуру коренных малочисленных народов погрузит ансамбль песни и танца народов севера "Хэйро". На долганском языке название означает "восходящее солнце". Все артисты ансамбля – представители коренных малочисленных народов Таймыра.
https://ria.ru/20231106/proekt-1907739659.html
https://ria.ru/20231115/krasnoyarsk-1909523134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, выставка-форум "россия"
Красноярский край, Выставка-форум "Россия"
КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Посетители международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ 18 ноября в день презентации Красноярского края увидят торжественное бракосочетание двух пар из Эвенкии и Таймыра, проведенное с соблюдением всех традиций северных народностей, сообщает пресс-служба губернатора.
В этот день кроме красочных церемоний бракосочетания пройдут деловые события, выступления красноярских артистов, лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия ознакомят с важнейшими аспектами жизни и развития региона.
"На торжественном открытии будут представлены главные достижения второго по величине субъекта России
и приоритетные проекты его развития на ближайшие годы. Также в этот день на одной из сессий презентуют экономический, инвестиционный и туристический потенциал и перспективные для реализации на территории края инвестпроекты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особый интерес у посетителей вызывает быт и традиции народов Севера
.
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"В День региона на выставке поженятся две пары из Красноярского края – жители Эвенкии и Таймыра. Церемонии пройдут с соблюдением древних обрядов. Женихи и невесты предстанут в национальных одеяниях и в окружении северной атрибутики. Дополнят атмосферу музыка и выступления таймырских и эвенкийских артистов", - сообщает пресс-служба.
Кульминацией культурной программы Дня Красноярского края станет концерт "Моя Родина – Сибирь!". На главной сцене выставки выступят лучшие коллективы края, в числе которых всемирно известный ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко. Коллектив уже покорил площадки более чем в 70 странах мира.
В культуру коренных малочисленных народов погрузит ансамбль песни и танца народов севера "Хэйро". На долганском языке название означает "восходящее солнце". Все артисты ансамбля – представители коренных малочисленных народов Таймыра.
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