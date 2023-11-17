https://ria.ru/20231117/suda-1910067933.html

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать московские водоемы

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать московские водоемы - РИА Новости, 17.11.2023

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать московские водоемы

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы этой зимой для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:41

2023-11-17T09:41

2023-11-17T13:13

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москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы этой зимой для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. Дополнительно в зимний период будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов. По его словам, на их оснащении находятся свыше 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, в том числе аэролодки "Север-650К", предназначенные для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности. "Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях. В зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что для оказания помощи пострадавшим все суда укомплектованы средствами спасения - спасательной лестницей, устройствами спасения из ледяной полыньи, телескопическими спасательными комплектами.

https://ria.ru/20231117/elektrosamokaty-1909998943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков