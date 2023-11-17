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В Москве завели дело против пенсионера после стрельбы у станции метро - РИА Новости, 17.11.2023
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11:21 17.11.2023 (обновлено: 11:22 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/strelba-1910036119.html
В Москве завели дело против пенсионера после стрельбы у станции метро
В Москве завели дело против пенсионера после стрельбы у станции метро - РИА Новости, 17.11.2023
В Москве завели дело против пенсионера после стрельбы у станции метро
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено против пенсионера, устроившего стрельбу перед входом на станцию метро "Рязанский проспект", сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:21
2023-11-17T11:22
происшествия
москва
россия
московский метрополитен
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено против пенсионера, устроившего стрельбу перед входом на станцию метро "Рязанский проспект", сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в дептрансе сообщили, что мужчина выстрелил из ружья в потолок в ходе конфликта перед входом на станцию "Рязанский проспект" метро Москвы, пострадавших нет, стрелявшего скрутили. "Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена. На ружье "Бекас-3" у 75-летнего мужчины имеется разрешение", - говорится в сообщении. Как уточнили в прокуратуре, утром перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" между двумя мужчинами произошел конфликт, "после которого злоумышленник взял дома ружье, вернулся и, продолжив конфликт, выстрелил из оружия в потолок".
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происшествия, москва, россия, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Россия, Московский метрополитен
В Москве завели дело против пенсионера после стрельбы у станции метро

В Москве завели дело о хулиганстве на пенсионера после стрельбы у станции метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБуквы "М" у входа на станцию московского метро
Буквы М у входа на станцию московского метро - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Буквы "М" у входа на станцию московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено против пенсионера, устроившего стрельбу перед входом на станцию метро "Рязанский проспект", сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее в дептрансе сообщили, что мужчина выстрелил из ружья в потолок в ходе конфликта перед входом на станцию "Рязанский проспект" метро Москвы, пострадавших нет, стрелявшего скрутили.
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"Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена. На ружье "Бекас-3" у 75-летнего мужчины имеется разрешение", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, утром перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" между двумя мужчинами произошел конфликт, "после которого злоумышленник взял дома ружье, вернулся и, продолжив конфликт, выстрелил из оружия в потолок".
 
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