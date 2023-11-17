https://ria.ru/20231117/stantsiya-1909987480.html

В Россию могут приехать потенциальные заказчики коммерческого модуля РОС

В Россию могут приехать потенциальные заказчики коммерческого модуля РОС - РИА Новости, 17.11.2023

В Россию могут приехать потенциальные заказчики коммерческого модуля РОС

Зарубежные заказчики заинтересованы в сотрудничестве по коммерческому модулю Российской орбитальной станции (РОС), ожидается их приезд в РФ на переговоры по... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:59

2023-11-17T03:59

2023-11-17T04:05

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ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Зарубежные заказчики заинтересованы в сотрудничестве по коммерческому модулю Российской орбитальной станции (РОС), ожидается их приезд в РФ на переговоры по возможному участию в создании модуля, заявил РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow заместитель гендиректора РКК "Энергия" по программам и стратегии Владимир Волик. "К данному проекту (коммерческий модуль РОС – ред.) проявили заметную заинтересованность. Мы провели переговоры с потенциальными заказчиками на полях этой выставки, им интересно. У нас запланирован следующий раунд переговоров – они приедут к нам, конкретные сроки пока не определены", - сказал он, не уточнив, представители какого государства проявили интерес к созданию своего модуля в составе РОС. При этом Волик отметил, что на сегодняшний день контрактов на участие в создании коммерческого модуля с другими странами не подписано. "Сейчас в рамках подготовки документации на основную станцию, с тем чтобы максимально удовлетворить требования к интерфейсу, мы как раз и спрашиваем рынок: "Что вы хотите?" Некоторые страны высказывают заинтересованность, они услышали наши возможности, запросили предложение, и, соответственно, будут дальнейшие переговоры", - пояснил собеседник агентства. Первый модуль РОС планируется запустить в 2027 году, а через пять лет – завершить строительство станции на орбите. Она будет состоять из научно-энергетического, узлового, шлюзового, базового и целевых модулей. Ранее Россия продлила участие в проекте Международной космической станции до 2028 года. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что по итогам совещания, которое президент РФ Владимир Путин провел в РКК "Энергия", было дано указание утвердить федеральный проект по созданию РОС. Создание станции, по словам Борисова, потребует 609 миллиардов рублей до 2032 года, причём 150 из них нужны уже в 2024-2026 годах. Как отметил генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьёв, срок работы станции должен составить 50 лет. Ранее Борисов неоднократно отмечал, что РОС смогут посещать космонавты других стран. Он также предлагал создать для неё отдельный модуль стан БРИКС и утверждал, что это предложение "нашло отклик". Коммерческий модуль РКК "Энергия" представила на выставке Dubai Airshow в ОАЭ.

https://ria.ru/20231117/stantsiya-1909985027.html

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космос - риа наука, россия, оаэ, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, владимир соловьев (космонавт), ркк "энергия", роскосмос, общество