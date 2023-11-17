В "Энергии" рассказали, когда запустят коммерческий модуль РОС
"Энергия": модуль российской орбитальной станции могут запустить в 2031 году
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМакет планируемой российской орбитальной станции, которая должна прийти на смену МКС на стенде госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"
Макет планируемой российской орбитальной станции, которая должна прийти на смену МКС на стенде госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". Архивное фото
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Коммерческий модуль российской орбитальной станции (РОС) могут запустить в космос в 2031 году, заявил РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" по программам и стратегии Владимир Волик.
«
"Мы ожидаем, что если мы начнем в 2025 году его делать, то в 2030-2031 году сможем его запустить", - сказал он.
Говоря об основных отличиях коммерческого модуля от других, Волик отметил, что он будет более автономным.
"Мы видим требования к микрогравитации, соответственно, он должен быть отстыковываемым и посещаемым, то есть там не будут постоянно находиться космонавты. Должна быть предусмотрена возможность проводить испытания аппаратуры независимо от станции", - сказал собеседник агентства.
Первый модуль РОС планируется запустить в 2027 году, а через пять лет – завершить строительство станции на орбите. Она будет состоять из научно-энергетического, узлового, шлюзового, базового и целевых модулей. Ранее Россия продлила свое участие в проекте Международной космической станции до 2028 года.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что по итогам совещания, которое президент РФ Владимир Путин провел в РКК "Энергия", было дано указание утвердить федеральный проект по созданию РОС.
Как отмечал генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев, срок работы станции должен составить 50 лет.