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В "Энергии" рассказали, когда запустят коммерческий модуль РОС

В "Энергии" рассказали, когда запустят коммерческий модуль РОС - РИА Новости, 17.11.2023

В "Энергии" рассказали, когда запустят коммерческий модуль РОС

Коммерческий модуль российской орбитальной станции (РОС) могут запустить в космос в 2031 году, заявил РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow заместитель... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:16

2023-11-17T03:16

2023-11-17T03:16

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владимир путин

владимир соловьев (космонавт)

роскосмос

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ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Коммерческий модуль российской орбитальной станции (РОС) могут запустить в космос в 2031 году, заявил РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" по программам и стратегии Владимир Волик. "Мы ожидаем, что если мы начнем в 2025 году его делать, то в 2030-2031 году сможем его запустить", - сказал он. Говоря об основных отличиях коммерческого модуля от других, Волик отметил, что он будет более автономным. "Мы видим требования к микрогравитации, соответственно, он должен быть отстыковываемым и посещаемым, то есть там не будут постоянно находиться космонавты. Должна быть предусмотрена возможность проводить испытания аппаратуры независимо от станции", - сказал собеседник агентства. Первый модуль РОС планируется запустить в 2027 году, а через пять лет – завершить строительство станции на орбите. Она будет состоять из научно-энергетического, узлового, шлюзового, базового и целевых модулей. Ранее Россия продлила свое участие в проекте Международной космической станции до 2028 года. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что по итогам совещания, которое президент РФ Владимир Путин провел в РКК "Энергия", было дано указание утвердить федеральный проект по созданию РОС. Как отмечал генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев, срок работы станции должен составить 50 лет.

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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, владимир соловьев (космонавт), роскосмос, ркк "энергия", общество