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Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад"
Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад" - РИА Новости, 17.11.2023
Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад"
Иракские вооруженные группировки атаковали базу США в провинции Анбар на западе страны, говорится в размещенном в соцсетях заявлении "Сил исламского... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:54
2023-11-17T14:54
2023-11-17T14:54
ирак
сша
в мире
анбар (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Иракские вооруженные группировки атаковали базу США в провинции Анбар на западе страны, говорится в размещенном в соцсетях заявлении "Сил исламского сопротивления Ирака". "Бойцы исламского сопротивления Ирака атаковали базу американских оккупационных сил "Айн аль-Асад" на западе Ирака с помощью двух беспилотников, цели поражены прямым попаданием", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что нападение совершено в ответ на действия Израиля в секторе Газа. Ранее иракское информационное агентство Shafaq сообщило со ссылкой на источник об ударах по авиабазе "Харир" в Иракском Курдистане на севере Ирака, где дислоцируются силы армии США. "Айн аль-Асад" и "Харир", как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20231109/siriya-1908299923.html
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ирак, сша, в мире, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ирак, США, В мире, Анбар (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад"
Иракские группировки заявили, что атаковали базу США "Айн аль-Асад" двумя БПЛА