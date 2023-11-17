https://ria.ru/20231117/ssha-1910094907.html

Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад"

Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад" - РИА Новости, 17.11.2023

Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад"

Иракские вооруженные группировки атаковали базу США в провинции Анбар на западе страны, говорится в размещенном в соцсетях заявлении "Сил исламского... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:54

2023-11-17T14:54

2023-11-17T14:54

ирак

сша

в мире

анбар (мухафаза)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Иракские вооруженные группировки атаковали базу США в провинции Анбар на западе страны, говорится в размещенном в соцсетях заявлении "Сил исламского сопротивления Ирака". "Бойцы исламского сопротивления Ирака атаковали базу американских оккупационных сил "Айн аль-Асад" на западе Ирака с помощью двух беспилотников, цели поражены прямым попаданием", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что нападение совершено в ответ на действия Израиля в секторе Газа. Ранее иракское информационное агентство Shafaq сообщило со ссылкой на источник об ударах по авиабазе "Харир" в Иракском Курдистане на севере Ирака, где дислоцируются силы армии США. "Айн аль-Асад" и "Харир", как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

https://ria.ru/20231109/siriya-1908299923.html

ирак

сша

анбар (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирак, сша, в мире, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году