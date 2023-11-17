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Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад" - РИА Новости, 17.11.2023
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14:54 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/ssha-1910094907.html
Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад"
Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад" - РИА Новости, 17.11.2023
Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад"
Иракские вооруженные группировки атаковали базу США в провинции Анбар на западе страны, говорится в размещенном в соцсетях заявлении "Сил исламского... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:54
2023-11-17T14:54
ирак
сша
в мире
анбар (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Иракские вооруженные группировки атаковали базу США в провинции Анбар на западе страны, говорится в размещенном в соцсетях заявлении "Сил исламского сопротивления Ирака". "Бойцы исламского сопротивления Ирака атаковали базу американских оккупационных сил "Айн аль-Асад" на западе Ирака с помощью двух беспилотников, цели поражены прямым попаданием", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что нападение совершено в ответ на действия Израиля в секторе Газа. Ранее иракское информационное агентство Shafaq сообщило со ссылкой на источник об ударах по авиабазе "Харир" в Иракском Курдистане на севере Ирака, где дислоцируются силы армии США. "Айн аль-Асад" и "Харир", как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20231109/siriya-1908299923.html
ирак
сша
анбар (мухафаза)
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ирак, сша, в мире, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ирак, США, В мире, Анбар (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракские группировки заявили о нападении на базу США "Айн аль-Асад"

Иракские группировки заявили, что атаковали базу США "Айн аль-Асад" двумя БПЛА

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Иракские вооруженные группировки атаковали базу США в провинции Анбар на западе страны, говорится в размещенном в соцсетях заявлении "Сил исламского сопротивления Ирака".
"Бойцы исламского сопротивления Ирака атаковали базу американских оккупационных сил "Айн аль-Асад" на западе Ирака с помощью двух беспилотников, цели поражены прямым попаданием", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что нападение совершено в ответ на действия Израиля в секторе Газа.
Ранее иракское информационное агентство Shafaq сообщило со ссылкой на источник об ударах по авиабазе "Харир" в Иракском Курдистане на севере Ирака, где дислоцируются силы армии США.
"Айн аль-Асад" и "Харир", как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ
9 ноября, 04:13
 
ИракСШАВ миреАнбар (мухафаза)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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