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Медведев отреагировал на принятие бюджета Белого дома без помощи Украине
Медведев отреагировал на принятие бюджета Белого дома без помощи Украине - РИА Новости, 17.11.2023
Медведев отреагировал на принятие бюджета Белого дома без помощи Украине
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал интернет-мемом Trollface на подписанный президентом США Джо Байденом закон о... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:18
2023-11-17T12:18
2023-11-17T12:19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал интернет-мемом Trollface на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет. Медведев опубликовал картинку с двумя интернет-персонажами со следующим диалогом: "Як же так? Де грошi?", "Well, next year, bro" ("Как же так? Где деньги?", "Ну, в следующем году, братишка"). Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября. Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Израиль, Россия, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев отреагировал на принятие бюджета Белого дома без помощи Украине
Медведев отреагировал мемом на принятие закона о финансировании Белого дома
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал интернет-мемом Trollface на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства без помощи Украине и Израилю.
Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.
Медведев опубликовал картинку с двумя интернет-персонажами со следующим диалогом: "Як же так? Де грошi?", "Well, next year, bro" ("Как же так? Где деньги?", "Ну, в следующем году, братишка").
Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном
законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября.
Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
Зеленского снимают с финансирования