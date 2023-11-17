https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910160027.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.11.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.11.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:46

2023-11-17T18:46

2023-11-17T18:47

инфографика

спецоперация

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украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 17 ноября 2023 года*За минувшие сутки российские части отразили атаки ВСУ в Луганской и Донецкой областях. Параллельно поражены соединения противника вдоль линии соприкосновения на Купянском и Херсонском направлениях. Средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 536 самолетов, 254 вертолета, 8989 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1185 реактивных систем залпового огня, 13 446 танков и других бронемашин, 7123 орудия полевой артиллерии и 15 342 единицы автомобильной техники.* Заявления начальников пресс-центров группировок войск "Восток", "Днепр" и "Центр" на 18:30 мск не опубликованы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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