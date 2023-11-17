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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении за неделю

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении за неделю - РИА Новости, 17.11.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении за неделю

Войска Украины за неделю потеряли на купянском направлении более 570 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:06

2023-11-17T15:06

2023-11-17T15:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском направлении более 570 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.На купянском направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Западной" группировки войск за прошедшую неделю отразили 26 атак противника и продолжали улучшать положение по переднему краю."Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 54-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Общие потери противника составили свыше 575 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии", - сказали в Минобороны.

харьковская область

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область